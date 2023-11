Shopware 5 Supportende 2024: Wie geht es für Shopbetreiber:innen weiter? 

Begleiten wir Herrn und Frau Hase, die seit 2020 einen Shopware 5 Shop betreiben, recht viel Geld in dessen Entwicklung investiert haben und mit der Leistung ihrer Agentur sehr zufrieden sind.

Was erwartet Shopbetreiber:innen im August 2024?

Ab August 2024 wird es keine Sicherheitsupdates mehr von der Shopware AG für Shopware 5 geben. Bereits Ende 2023 werden keine Bug-Fixes mehr bereitgestellt. Das bedeutet, dass Fehler und Sicherheitslücken nicht mehr behoben werden, oder anders ausgedrückt: Die Software wird nicht mehr verändert, und der Quellcode wird quasi auf dem Stand Juli 2024 eingefroren.

Herr und Frau Hase sind verunsichert. Und nun? Was bedeutet das? Wird ihr Shop nun gehackt?

Was bedeutet das Supportende für Shopbetreiber:innen?

Supportende bedeutet im Grunde, dass die Software nun „schutzlos“ ist. Hacker können versuchen, in das System einzudringen, und wenn sie es schaffen, kümmert sich Shopware nicht mehr um die vorhandene Sicherheitslücke. Da Hacker selten schlafen und schutzlose Systeme, in denen sensible Daten gespeichert werden, nicht unspannend finden, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Ein weiteres Hindernis ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), denn sie kümmert sich um genau diesen Fall. Die DSGVO sorgt für die Sicherheit von Daten und sagt: Niemand darf einen Shop betreiben, um den sich keiner mehr kümmert (Art. 32 DSGVO).

Herr Hase wendet sich an seine Agentur. Und die sagt: Tja, Herr Hase, alles nicht so einfach …

Trifft das Supportende nur Händler:innen oder auch Agenturen?

Shopware 5 ist auf Tausenden Systemen installiert. Händler:innen und Agenturen müssen sich also frühzeitig um einen Relaunch auf ein neues System bemühen. Doch die Agenturen sind ausgelastet. Wer jahrelang Kundenshops auf Shopware 5 aufgebaut hat, wird diese nicht alle binnen zwei Jahren auf Shopware 6 oder ein vergleichbares System umziehen können. Die Agenturen brauchen Zeit – und Personal, das sie in eine neue Software einarbeiten müssen. Aber auch Händler:innen brauchen Zeit, um sich zu entscheiden und um neu zu planen. Es ist keine leichte Entscheidung, wenn man eigentlich einen Shop betreibt, der zuverlässig und rentabel läuft.

Frau Hase denkt sich: Ach egal, wird schon nichts passieren …

Warum kann man als Shopbetreiber:in den Shop nicht einfach weiterlaufen lassen?

Theoretisch kann man einen Shop, der auf Shopware 5 derzeit prima läuft, einfach weiterlaufen lassen und hoffen, dass niemand ihn hackt. Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wäre. Denn so einfach ist das nicht. Für Stillstand ist das Internet nicht gemacht. Abgesehen von der Sicherheit gibt es ein weiteres Problem: Die zugrunde liegenden Technologien wie PHP und MySQL kommen ebenfalls in die Jahre, und ihre älteren Versionen werden möglicherweise nicht mehr vom Hersteller unterstützt oder von zahlreichen Hosting-Anbietern abgeschaltet. Zu Recht, denn sie stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Es kann also sein, dass irgendwo ein Schalter umgelegt wird und eine Komponente auf dem Server verändert wird, sodass der Shopware 5 Shop nicht mehr weiterläuft.

Herr Hase und Frau Hase denken über Alternativen nach. Hoffen und weiterlaufenlassen, Heißenadelrelaunch oder … da war doch was mit einer „Supportverlängerung“ …?

Supportverlängerung ist auch eine Lösung

safefive safefive bietet ab August 2024 offiziell Support (Sicherheits- und Kompatibilitätsupdates) für Shopware 5 an.

Was müssen Herr und Frau Hase nun tun?

Erstmal nichts. Sie können sich beruhigt zurücklehnen und haben nun Zeit gewonnen, um sich zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Sie können die Supportverlängerung bei safefive buchen und Patches und Sicherheitsupdates in ihrem Shop installieren. Sie können in Ruhe mit ihrer Agentur einen Relaunch planen und entspannt das ach so plötzlich kommende Weihnachten feiern.