Effizient, sicher und nachhaltig: Der eBrief für deine Geschäftspost

Egal, ob Startup, öffentlicher Sektor oder Großunternehmen wie die Sana Kliniken AG – der eBrief ist die perfekte Lösung für alle, die ihre Geschäftspost online versenden wollen. Doch was versteht man darunter?

Was ist der eBrief eigentlich genau?

Mit dem eBrief kannst du Briefe und Dokumente ganz einfach online versenden, die dann physisch zugestellt werden. Die digitale Abwicklung dabei ist eine absolute Zeit- und Ressourcenersparnis. Und das Beste daran ist: Du lädst den Brief einfach im Online-Portal hoch. Die PIN AG übernimmt den Druck, die Kuvertierung und den Versand – und zwar ganz ohne, dass du dich um den physischen Prozess kümmern musst!

Vorteile für dein Unternehmen

Der eBrief überzeugt durch viele Vorteile:

Kostenersparnis: Druck, Kuvertierung und Versand übernimmt die PIN AG, wodurch du erhebliche Betriebskosten sparst.

Zeiteffizienz: Online versenden spart dir wertvolle Arbeitszeit und macht deine administrativen Prozesse einfacher als je zuvor.

Der Weg zum papierlosen Büro: Der eBrief ermöglicht dir eine bessere Organisation, sowie einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf alle Dokumente

Der eBrief im Einsatz: Sana Kliniken AG

Die Sana Kliniken AG, einer der führenden Gesundheitsdienstleister Deutschlands, zeigt, wie der eBrief Unternehmen unterstützen kann. Jährlich werden dort über drei Millionen Patienten behandelt – eine effiziente Kommunikation ist hier also das A und O. Mit dem eBrief konnte der Dienstleister bisher schon erhebliche Kosten und Zeit einsparen. Und auch in puncto Datensicherheit ist der eBrief ein absoluter Gewinn. Denn dank modernster Verschlüsselungstechnologien sind die sensiblen Daten in besten Händen.

Warum solltest du den eBrief nutzen?

Der eBrief bietet dir mehr als nur einen digitalen Briefversand. Er automatisiert deine Geschäftspost, spart dir Zeit und Ressourcen und unterstützt nachhaltige Prozesse. Unternehmen, die besonderen Wert auf Datensicherheit legen, können sich auf die strikte Einhaltung der Datenschutzvorgaben verlassen – eine sichere und effiziente Lösung für jede Branche.

Die Zukunft der Geschäftspost ist digital

Mit dem eBrief von der PIN AG setzt du auf eine moderne, effiziente und nachhaltige Lösung für deine Geschäftspost. Egal ob kleines Unternehmen oder großer Konzern – der eBrief bietet dir die Flexibilität, Sicherheit und Effizienz, die du brauchst.

