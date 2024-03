Sicherheit der nächsten Stufe für dein Zuhause – innen und außen

Der menschliche Instinkt drängt uns dazu, unsere Häuser so sicher wie möglich zu machen. Von sicher verschlossenen Türen und Fenstern bis hin zu voll ausgestatteten Alarmsystemen ist Seelenfrieden nur möglich, wenn wir wissen, dass unsere Familie und unser Eigentum vor Eindringlingen und unerwünschten Gästen sicher sind. Stell dir vor, du könntest dein Zuhause, innen und außen, von überall auf der Welt mit nur einem Fingertipp auf deinem Smartphone überwachen. Es ist wirklich so einfach.

Unternehmen wie Imou bieten eine Reihe von fortschrittlichen, aber einfach zu bedienenden Sicherheitsprodukten, die uns mehr Sicherheit bezüglich unseres Eigentums und unserer Liebsten geben.

Entdecke Heimsicherheit 2.0

Imou Imou wurde 2015 gegründet und ist ein Anbieter von Smart-Home-Produkten, der auf dem globalen Smart-IoT-Markt aktiv ist.

Nehmen wir als Beispiel die Imou Ranger 2C Sicherheitskamera. Die Installation dauert nur wenige Minuten, erfordert keine unerwünschten Kabel und bietet rund um die Uhr intelligente Wohnüberwachung. Mit ihrer 1080p-Full-HD-Panorama-360°-Kamera bietet die Ranger 2C eine lückenlose Abdeckung von Wohnbereichen und ermöglicht die Fernüberwachung von Familienmitgliedern und Haustieren.

Am wichtigsten ist, dass sie einen Alarm auf der App auslöst und die Aufnahme beginnt, wenn ein Eindringling den Raum betritt. Falschalarme werden mit menschlicher Erkennung und Smart-Track verhindert, die den menschlichen Körper von anderen Bewegungen unterscheiden können, die durch fliegende Insekten, Haustiere oder Lichtveränderungen ausgelöst werden. Sie ist 24/7 im Einsatz, um dich nachts oder auf Reisen zu schützen.

Ausgestattet mit einem Mikrofon und einem Lautsprecher für Zwei-Wege-Kommunikation ermöglicht die Ranger 2C, Kinder an ihre Hausaufgaben zu erinnern, wenn sie aus der Schule kommen, oder einfach nur, dem Hund während der Arbeit Hallo zu sagen. Dies alles geschieht über die Imou-App, mit der du Überwachungsaufnahmen ansehen, Kameraeinstellungen konfigurieren und, falls persönliche Privatsphäre ein Faktor wird, den Privatsphäre-Modus wählen kannst, um alle Überwachungen sofort zu deaktivieren.

Sicherheit innerhalb und außerhalb des Hauses

Wenn du nach einem fortschrittlichen und integrierten Sicherheitssystem suchst, das deine Einfahrt, Haustür oder sogar eine Allwetter-IoT-Kamera abdeckt, bietet Imou eine breite Palette von Optionen, die jeden Familienbedarf erfüllen. Sowohl Imou Cell Go als auch das Cell PT Kit verfügen über eine beeindruckende Akkuleistung und können ohne Kabel einfach installiert werden, was die Überwachung im Freien problemlos macht. Besonders hervorzuheben ist, dass das Cell PT Kit mit seiner Akkukapazität von 15.000 Milliamperestunden zu jeder Jahreszeit funktioniert, selbst unter extremen Wetterbedingungen. Diese Endlosenergie-Kamera ist mit einem Solarpanel verbunden, das eine nahtlose Sicherheit rund um die Uhr ermöglicht.

Frühlingsangebot bei Amazon

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat sich Imou als führende Marke für KI, Cloud-Technologie und intelligente Geräte auf Amazon in Italien, Frankreich und Spanien etabliert. Die großartige Nachricht ist, dass Imou-Produkte derzeit im Amazon-Frühlingsangebot vom 20. bis zum 25. März erhältlich sind. Klicke hier, um bis zu 30 Prozent Rabatt auf Produkte wie Imou Ranger 2C (2K), Imou Cruiser SE + (2MP), Imou Cell PT Kit und Imou Cell Go zu genießen. Das Angebot umfasst kostenlosen Versand, sieben Tage kostenlose Cloud-Speicherung, zwei Jahre Garantie, lebenslangen technischen Support sowie Support per E-Mail und Hotline nach dem Kauf.