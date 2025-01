Smarthome 2025: Warum wir der Open-Source-Community danken müssen

Ein Rollo, das morgens automatisch hochgeht oder für unterschiedliche Bewohner:innen angepasste Temperatureinstellungen. Das Smarthome, so das Versprechen der Hersteller, soll all das ermöglichen. Tut es auch, erfordert aber nach wie vor oft den Einsatz eigentlich redundanter Steuerzentralen. Der Hub des einen Herstellers will nur mit bestimmten Geräten arbeiten. Das Gerät des anderen arbeitet über die hauseigene App wirklich zufriedenstellend.