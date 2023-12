Smartes Hintergrundlicht für Heimkino und Gaming: So einfach geht es

Leuchtet die Wand hinter dem Smart-TV oder dem Gaming-Monitor in den Farben deiner Lieblingsserie oder des aktuellen Leveldesigns, kommt gleich noch mehr Stimmung auf. Dafür musst du keinen Bildschirm mit eingebauter LED-Leiste kaufen. Viel günstiger und flexibler rüstest du Effektbeleuchtung bei einem vorhandenen Gerät nach.

Smarte Lichtshow einfach nachrüsten

Dafür gibt es erschwingliche Komplettsets. Sie bestehen meistens aus LED-Streifen oder ‑Stableuchten sowie aus einer Kamera oder einer Box mit HDMI-Buchse. Die Kamera oder die HDMI-Box erfasst, was auf dem Display läuft, und wandelt die Bildsignale in Farben und Helligkeiten für die verschiedenen LED-Zonen der Leuchtmittel um.

Die Technik ist dabei schnell einsatzbereit. Den LED-Streifen klebst du auf die Displayrückseite, die Stablampen stellst du daneben. Die Kamera setzt du auf den oberen Bildschirmrand, die HDMI-Box verkabelst du etwa mit Streaming-Player oder Spielekonsole.

Danach genießt du die Vorteile smarten Hintergrundlichts. Es verringert den harten Kontrast zwischen hellem Bildschirm und abgedunkeltem Raum, was der Ermüdung deiner Augen vorbeugt. Der Schimmer auf Wand und Möbeln lässt das Bild über den Rahmen hinauswachsen. So tauchst du noch intensiver in deine liebsten Filme, Serien oder Videospiele ein. Je nach Game und Nachrüstset ist die Lichtsoftware in der Lage, wichtige Spielereignisse zu erkennen und durch Leuchteffekte visuell zu betonen. Das verstärkt den Eindruck, mitten im Geschehen zu sein.

Govee Govee ist eine weltweit aktive Smarthome-Marke für umfangreich personalisierbare Stimmungsbeleuchtung und Haushaltsgeräte, mit denen du dein Wohnerlebnis kreativer und komfortabler gestaltest.

Für Videostreaming und Gaming empfehlen sich verschiedene Sets. Denn der Bildabgleich per Kamera oder HDMI-Box bietet unterschiedliche Stärken. Sinnvoll ist es, einen Hersteller mit vielen Optionen zu wählen. Das stellt sicher, dass alles zusammenpasst. Eine große Auswahl an Nachrüstsets für das Heimkino und für das Gaming bietet die bei Smarthome-Licht aktive Marke Govee, die mit Envisual ein eigenes Verfahren für die Hintergrundbeleuchtung entwickelt hat.

Dynamisches Hintergrundlicht für das Heimkino

Ein Bildabgleich per Kamera ist die bevorzugte Option für das Heimkino. Dabei ist die Auswahl an verarbeitbaren Bildinhalten am größten. Eine Kamera wandelt alles, was der Bildschirm anzeigt, in Lichtsignale um – egal, ob der interne TV-Receiver oder der externe Streaming-Player als Bildquelle dienen. Zudem wird die Kamera besonders mühelos in deine TV-Landschaft integriert, da sie mit keinem anderen Gerät außer dem LED-Streifen des Sets gekoppelt werden muss.

Achte darauf, dass der Streifen lang genug für die TV-Kanten ist. Von Vorteil ist, wenn er außer mit roten, grünen und blauen LED (RGB) auch mit einer weißen (RGBW) leuchtet. Dann zeigt er realistischere Weißtöne. Das ist beim Fernsehbild wichtig, weil es oft aus vielen hellen Stellen besteht statt aus knallbunten. Die Farbwiedergabe wird zusätzlich akkurater, je gründlicher die Kamera das TV-Display erfasst.

Im Govee TV Backlight 3 Lite stecken beispielsweise schnelle Rechenhardware und ‑software, die die typische Fischaugenansicht des Kameraobjektivs korrigieren und dadurch auch die Bildecken des TV-Displays bei der Farbberechnung berücksichtigen. Zum Set gehört ein Streifen mit RGBW-LED, der gängige TV-Größen von 55 bis 65 Zoll abdeckt.

Für eine raumfüllende Wirkung kannst du auf Wunsch weitere Beleuchtung koppeln. Diese kann sich in Form spezieller Standleuchten direkt neben dem TV-Gerät, aber auch weiter weg im Raum befinden. Govees DreamView-Verfahren überträgt per Bluetooth-Verbindung synchronisierte Farbsignale etwa auch zu Deko-Lichtbalken in einem Regal oder zu einem Lightstrip an der Wand.

Spektakuläre Lichteffekte fürs Gaming

Mit einer HDMI-Box punktest du besonders beim Gaming. Hier ist ein verzögerungsfreier Lichtabgleich mit vielen, in kurzer Folge wechselnden Bildinhalten wichtig. Denn die Bildschirmanzeige ändert sich bei Spielen deutlich schneller als beim Fernsehen. Zudem bevorzugen Fans actionreicher Multiplayer-Titel mitunter höhere Bildwiederholfrequenzen als beim Videostreaming – bis zu 240 Hertz. So viele Einzelbilder zu verarbeiten erfordert starke Rechenhardware. In den Gehäusen von HDMI-Boxen ist dafür mehr Platz.

Das Bildsignal erhalten die Boxen per HDMI-Kabel von PC oder Spielekonsole, also auf gleichem Weg wie der Gaming-Monitor. Dadurch erfasst der Lichtabgleich alle Bildquellen auch ohne Einsatz einer Kamera. Zudem erleichtert die direkte Kabelverbindung, die Bildsignale präzise zu analysieren und Lichteffekte für Spielereignisse zu berechnen – etwa Signalrot, wenn es brenzlig wird.

Die Govee AI Gaming Sync Box visualisiert mithilfe künstlicher Intelligenz zum Beispiel Erlebnisse in Fortnite, Call of Duty und PUBG. Es gibt die Box mit LED-Streifen oder Stablampen im Set für gängige Computermonitore und als Set für größere TV-Displays.

Weil du beim Gaming in der Regel näher an Display und Wand sitzt als beim Heimkino-Streaming, kommen Gestaltungsoptionen mit weiteren Leuchtmitteln infrage. Etwa mit einem LED-Streifen für Schreibtische, großflächigen LED-Paneelen über dem Monitor oder dekorativen LED-Lichtleisten für die Seitenwände deiner Gaming-Station sorgst du für eine besonders einhüllende Hintergrundbeleuchtung.