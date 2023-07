So einfach machst du dein Zuhause smart

Ein kurzer Touch aufs Handy und schon wird das Licht im Wohnzimmer warm gedimmt. Die Heizung heizt sich automatisch auf und der Lautsprecher spielt sofort die Lieblingsplaylist. Bei dem Begriff Smarthome geht es für viele in erster Linie um Komfort. Kritiker:innen sehen hier eine unnötige Spielerei. Wenn aber dein Zuhause richtig mitdenken kann, kannst du ordentlich sparen – von Strom bis hin zum Geld. Klingt kompliziert? Ist es aber keinesfalls. So kannst du dein Zuhause einfach smart machen.

Die Vorraussetzungen schaffen

Bevor du dich jetzt mit reichlich Geräten eindeckst, um dein ganzes Zuhause smart und clever zu gestalten, solltest du erst einmal prüfen, ob deine vier Wände die Voraussetzungen erfüllen. Viele smarte Geräte kommunizieren zum Beispiel über dein WLAN oder über das Internet. Holpert deine WLAN-Verbindung manchmal oder deckt dein WLAN-Netz nicht jede Ecke ab, kannst du Probleme bekommen. Deine Geräte können dann auf einmal nicht immer abrufbar sein und so das nahtlose und einfach Smarthome-Erlebnis stören. Zusätzlich laufen viele Geräte auch über ein zentrales Steuerungssystem. Informiere dich deswegen vorher gründlich, ob deine Geräte überhaupt gemeinsam funktionieren. Ist das nicht der Fall, kann aus der smarten Alltagserleichterung schnell ein komplizierter und unnötiger Mehraufwand werden. Zu guter Letzt ist es auch wichtig, sich über die Geräte Gedanken zu machen, die du in deinem Haus haben möchtest. Halte dir dabei immer vor Augen, wie dir diese Geräte den Alltag erleichtern können.

Diese smarten Geräte sparen Geld

Geht es dir beim Smarthome darum, Geld zu sparen, dann kannst du gleich an verschiedenen Stellschrauben ansetzen. Eine der größten Möglichkeiten, um deine Kasse zu schonen, liegt bei der Energieverwaltung. So kannst du mit smarten Thermostaten an der Heizung kräftig bei den Heizkosten sparen. Indem du programmierst, zu welchen Uhrzeiten die Heizung hoch- oder runterfahren soll, wird deine Wohnung nur dann warm, wann du auch wirklich da bist. Viele smarte Thermostate erkennen sogar offene Fenster und heizen dann nicht mehr weiter oder reagieren auf den Wetterbericht. Hersteller bewerben diese Funktionen mit knapp 30 Prozent Energieersparnis.

Mit smarten Zwischensteckern kannst du ganz einfach kontrollieren, wann deine Stromfresser an den Strom angeschlossen sind und wann sie am besten aus sein sollten. Geräte, die dauerhaft im Stand-by-Modus verharren, können schnell sehr viel Strom stibitzen, selbst wenn du die Geräte nicht nutzt. Möchtest du deine Übersicht über den Stromverbrauch noch auf eine höhere Stufe heben? Dann kannst du gleich deinen Stromzähler schlau machen. Mit einem Smartmeter hast du einen digitalen Stromzähler, der dir deinen Verbrauch clever misst. So kannst du auch ganz einfach Stromfresser identifizieren.

Smartes Zuhause in großem Stil

Du möchtest dein Zuhause schnell und einfach smart machen? Mit einem Energiespeichersystem kannst du Strom sparen – und das ohne komplizierte Installation. Mit dem BLUETTI EP600 kannst du deine Stromrechnung sogar komplett vergessen. Dafür verbindest du den EP600 mit deiner Solaranlage. Produziert diese zu viel Strom, speichert das Energiespeichersystem von BLUETTI diesen, sodass du ihn verwenden kannst, wenn weniger Sonnenenergie da ist. Außerdem kannst du Strom aus dem öffentlichen Netz speichern lassen, wenn der Preis günstig ist; dann kannst du ihn in schlechten Zeiten verwenden. Die Installation von BLUETTI EP600 ist zusätzlich richtig einfach, du kannst es nämlich ganz simpel auf dem Boden montieren. Dann musst du nur die elektrischen Anschlüsse verbinden und schon bist du bereit. Solltest du doch Probleme bei der Installation haben, bietet dir BLUETTI ein bundesweites Netzwerk von mehr als 400 qualifizierten Fachleuten. Spare jetzt Strom und mach dein Zuhause mit dem BLUETTI EP600 smart.

