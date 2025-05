Der Frühling ist da, der Sommer naht, die Temperaturen steigen – jetzt ist die richtige Zeit, den Garten fit zu machen und die erste Grill- und Poolparty des Jahres zu planen. Solange es noch zu kalt ist, um den Pool fit für den Sommer zu machen, kann man sich die Zeit mit dem Shoppen neuer Gartengadgets und -geräte vertreiben.

Smarte Lichter für den Garten

Ja, die Abende werden länger, aber irgendwann geht trotzdem die Sonne unter. Wer dann nicht im Dunkeln sitzen will, der kann sich jetzt schon mal auf die Suche nach passenden Lichtern für den Garten machen. Die gibt es mittlerweile in allerlei Ausführungen. Praktisch sind Solarlampen, weil man dann schon nicht vergessen kann, die Lampe zu laden oder erst das Verlängerungskabel suchen muss. Einige Anbieter haben mittlerweile auch Lampen im Angebot, die ins eigene Smarthome eingebunden werden können und je nach Stimmung eine andere Farbe annehmen können.

Wasserdichte Lautsprecher für den Pool

Auch am Pool gilt: Keine Musik, keine Party. Das Problem: Die meisten Lautsprecher sind nicht wasserdicht. Mittlerweile gibt es aber sogar schwimmende Bluetooth-Lautsprecher, die speziell für den Einsatz im und am Pool gemacht sind. Beim Kauf lohnt es sich, auf die sogenannte Schutzklasse zu schauen. IPX7 und IPX6 sind in der Regel ausreichend. Lautsprecher mit diesen Schutzklassen überstehen sogar ein vollständiges Eintauchen in Wasser bis zu einer bestimmten Tiefe und Zeitspanne. Der Akku solcher Lautsprecher hält zwischen 10 und 20 Stunden – solange man vorher ans Aufladen gedacht hat.

Schwimmspaß dank Poolroboter – mit Beatbot kein Problem

Ein eigener Pool im Garten – besser geht´s nicht. Nach den kalten Wintermonaten sehen die meisten Pools allerdings alles andere als ansehnlich aus. Blätter, Dreck, Fliegen – da sammelt sich allerhand Unschönes an.

Vor der ersten Gartenparty des Jahres gilt also: Der Dreck muss weg! Den Pool händisch zu säubern ist eine Mammutaufgabe und gar nicht nötig. Denn genau dafür wurden Poolroboter wie der Beatbot AquaSense 2 Ultra erfunden. Der Beatbot ist der weltweit erste KI-gestützte 5-in-1 Roboter-Poolreiniger und übernimmt für dich die komplette Poolreinigung vollautomatisch.

Der smarte Poolroboter säubert nicht nur den Boden, sondern auch Wände, Wasserlinie und sogar die Wasseroberfläche. Möglich macht das die innovative HybridSense™-Technologie zur Poolkartierung, die via KI-Kamera mit dualen TOF-Sensoren, zwei Infrarotsensoren und vier Ultraschallsensoren eine vollständige Poolabdeckung und -kartierung integriert und unvergleichliche Reinigungsergebnisse liefert.

Der Beatbot AquaSense 2 integriert fünf spezialisierte Reinigungsfunktionen in einem Gerät; die seitlichen Bürsten und intelligente Navigation kommen dabei an jede Stelle. Über die intuitive App kannst du den Roboter bequem steuern, den Fortschritt sehen und den Roboter auf Knopfdruck auftauchen lassen.

Der Beatbot AquaSense2 Ultra bietet ein branchenführendes Parksystem über der Wasseroberfläche. Es parkt automatisch, wenn die Reinigung abgeschlossen ist oder der Akku schwach ist.

Ein weiteres Plus: Die ClearWater-Technologie sorgt für eine natürliche, hautfreundliche und umweltfreundliche Wasserklärung – ganz ohne zusätzliche Chemie. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden für Oberflächenreinigung, 5 Stunden für Bodenreinigung sowie 5 Stunden für Wand- und Wasserlinienreinigung schafft der Beatbot AquaSense 2 Ultra auch große Pools mühelos.

Pool reinigen – und gleichzeitig Umwelt schützen

Darüber hinaus engagiert sich der Hersteller Beatbot mit dem „Beatbot For Future“-Programm für den Umwelt- und Meeresschutz, unter anderem zusammen mit Oceana, der weltweit größten Organisation für den Schutz der Ozeane. Ein Teil der Verkaufserlöse der Poolroboter fließt zudem direkt in nachhaltige Projekte, die zum Beispiel Organisationen beim Schutz der gefährdeten Meeresschildkröte unterstützen.

Damit du dir ganz sicher sein kannst, dass auch alles funktioniert, bietet dir Beatbot volle drei Jahre Garantie auf dein Gerät. Es gibt keine versteckten Klauseln und sollte dein Gerät nicht mehr einsatzfähig sein, bekommt du direkt ein neues: Denn hier gilt die Vollmaschinen-Ersatzgarantie.

Wenn du dich bis zum 30. April für ein Gerät aus der Beatbot AquaSense 2 Serie entscheidest, kannst du dir nicht nur viel Arbeit beim Poolsäubern sparen, sondern auch bares Geld! Beatbot hat die Modelle pünktlich zum Start der Poolsaison um 30 Prozent reduziert – sowohl direkt beim Hersteller als auch via Amazon.