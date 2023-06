Sparst du Strom mit Solarenergie?

Durch die Energiekrise sind die Stromkosten in die Höhe geschossen. In den letzten zwanzig Jahren hat sich der Strompreis sogar mehr als verdoppelt. Im Jahr 2022 ist dann die Rechnung in vielen Haushalten so richtig explodiert. Doch Stromsparen kann ein kompliziertes Unterfangen sein, wenn man zum Beispiel im Homeoffice arbeitet und auf viele technische Mittel angewiesen ist. Dabei musst du gar nicht verkrampft versuchen, Strom zu sparen. Es reicht aus, wenn du dir deinen Strom von woanders holst. So kannst du zum Beispiel mit modularen Solaranlagen wütende Stromrechnungen ordentlich beruhigen.

Ob Haus oder Wohnung

Solaranlage kann ein eindrucksvolles Wort sein. Viele verbinden mit dem Begriff ein Eigenheim und eine komplexe Installation auf dem Dach, bei der man mit Ausgaben von mindestens einem Neuwagen rechnen muss. Mittlerweile sind hier aber nicht nur die Anschaffungskosten niedriger, sondern auch die Anwendung ist leichter. Mit modularen Solaranlagen kannst du theoretisch überall Strom erzeugen, wo auch Licht hinkommt. Das kann auf deiner Terrasse sein, aber auch auf deinem Balkon oder sogar unter deinem Fenster. So können auch Mieter:innen Emissionen sparen und ihre Stromkosten senken. Und auch bei der Workation kannst du ganz einfach deine modulare Solaranlage mitnehmen und so spielend leicht Strom sparen.

Das modulare Stromsystem im Gepäck

Einer der wichtigsten Faktoren einer Solaranlage ist dabei der Stromspeicher. Diese Geräte können voller Intelligenz stecken. Ein gutes Stromspeichersystem weiß, wann deine (kleine) Solaranlage gerade super viel Energie produziert und wann nicht. Dazu ist sie immer noch mit dem Stromnetz verbunden. Ist gerade der Strompreis höher, kannst du die Solarenergie nutzen, sinkt der Preis kannst du auch deinen Stromspeicher über das Stromnetz füllen. So kannst du ganz einfach und effizient Kosten sparen. Ein weiterer Vorteil eines modularen Stromspeichersystems steckt schon im Namen: Es ist beweglich. Solltest du umziehen oder auf Reisen gehen, kannst du deine komplette Anlage schnell einpacken und mitnehmen.

Die richtige Technik finden

Ein weiteres Hindernis für viele ist es, die passenden Solarmodule und Stromspeichersysteme zu finden. BLUETTI bietet eine riesige Auswahl an Stromsystemen an, die für jede Situation geeignet sind – von Camping- und Strandausflügen bis hin zum Stromspeicher für ein ganzes Haus, das autark versorgt werden kann. Auch modulare Stromspeicher sind im Sortiment von BLUETTI. Mit dem EP600 kannst du dein ganzes Haus mit Strom versorgen. Das Modell ist die ideale Lösung, um deine monatlichen Stromrechnungen zu senken und gleichzeitig deinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Mit dem EP600 speicherst du überschüssige Energie, die von deiner Solaranlage auf dem Hausdach oder aus dem Stromnetz erzeugt wird. Mit der BLUETTI Peak-Load-Shifting-Technologie kannst du immer wählen, dass du laden möchtest, wenn die Strompreise niedriger sind, und du entladen möchtest, wenn die Energiepreise höher sind. Rüste jetzt dein Haus mit endloser Solarenergie aus, um für Notfälle und unerwartete Stromausfälle gerüstet zu sein.

