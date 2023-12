Steam Deck: Wieso Valve die User bittet, nicht am Lüfter zu schnüffeln

In der neuen Version kommt das Valve Steam Deck 2 mit OLED-Bildschirm. (Foto: Dorota Szymczyk/Shutterstock)

Sicherlich: Zu neuer Elektronik gehört auch dieser spezielle Geruch. Egal, ob Nintendo, Playstation, Apple oder eben Steam: Ein Gerät frisch aus seiner Verpackung zu heben, ist oft auch olfaktorisch ein besonderes Erlebnis. Bestimmte Gerüche brennen sich im Hirn fest und erinnern uns an diese doch meist glücklichen Momente.

Anzeige Anzeige

Einige Besitzerinnen und Besitzer des Steam Deck aber scheinen diese Freude ein wenig ausgedehnter zu genießen. Auf Reddit sammeln sich etliche Nachrichten von Menschen, die sich gegenseitig bescheinigen, wie herrlich es sei, an dem Lüfter des Steam Deck zu riechen, wenn es gerade in Betrieb ist. Das gefällt Valve aber nicht.

Vom Geruch zum Meme

„Es ist ein unverkennbarer Geruch nach Hartplastik. Fast genau derselbe, wie meine Oculus Rift und auch mein Valve Index nach den ersten paar Tagen der Nutzung rochen. Erinnert mich sofort an diese Zeiten“, schreibt etwa ein User auf Reddit. „Oh Gott! Ich habe das gegoogelt, um zu sehen, ob ich der Einzige bin, der gerne die heiße Luft aus den Lüftungsschlitzen riecht. Ich bin ehrlich. Ich finde es beruhigend und erfrischend. Lustvoll“, ein anderer.

Anzeige Anzeige

Inzwischen ist dieses Schnüffeln am Lüfter des Steam Deck zu einer Art Meme geworden. Und wie es die Natur des Memes ist, wird es auch irgendwann an die Person oder Firma herangetragen, von der das Meme ausgeht. So auch hier geschehen.

Auf Reddit teilt ein User einen Screenshot einer kurzen Konversation mit Valve, der Firma hinter dem Steam Deck. „Ist es ungefährlich, die Ausdünstungen des oberen Lüfterausgangs des Steam Decks zu riechen?“, fragt er. Es sei ja inzwischen ein Meme, das zu tun. Und ihm selbst würde es auch sehr gefallen.

Anzeige Anzeige

Valves Antwort

„Wie bei allen elektronischen Geräten ist es nicht zu empfehlen, die Ausdünstungen der Geräte einzuatmen. Während es bei der normalen Benutzung keine Bedenken bezüglich der Sicherheit gibt, sollte das direkte Einatmen der Luft aus dem Lüfter vermieden werden. Wir verstehen, dass es sich dabei um ein Meme handelt, aber bitte seht davon ab, das zu tun, um eure Gesundheit zu schützen.“

Überraschender wäre es sicherlich gewesen, wenn Valve die User aufgefordert hätte, an Steam Decks zu schnüffeln. Dass das Unternehmen aber überhaupt auf solch eine Nachricht antwortet, zeigt wohl, dass ihnen dieses Meme eher unangenehm ist. Wahrscheinlich ist eben doch nicht jede Publicity gute Publicity.

Anzeige Anzeige

Das dümmste Gaming-Zubehör aller Zeiten:

6 Bilder ansehen Das dümmste Gaming-Zubehör aller Zeiten Quelle:

Mehr zu diesem Thema