Steam Summer Sale: 5 Empfehlungen für Aufbau- und Strategie-Games

Der Steam Summer Sale ist in vollem Gange. (Screenshot: Steam / t3n)

Der Steam Summer Sale ist in vollem Gange und bietet wie immer eine Vielzahl stark reduzierter Spiele. Angesichts des Überangebots kann es jedoch leicht passieren, den Überblick zu verlieren.

Keine Sorge, wir haben für euch fünf Empfehlungen aus den Genres Aufbau und Strategie herausgesucht, damit ihr die besten Deals während des diesjährigen Sales ergattern könnt. Der Sale läuft noch bis zum 13. Juli, also habt ihr noch genügend Zeit, um zuzuschlagen.

„Anno 1800“: Genre-König um 75 Prozent reduziert

„Anno 1800“ ist derzeit eines der besten Aufbau- und Ressourcenmanagementspiele auf dem Markt. Im Summer Sale ist es um beeindruckende 75 Prozent reduziert. Anstatt 59,99 Euro kostet das Originalspiel nun nur noch 14,99 Euro. Beachtet jedoch, dass „Anno 1800“ satte 11 DLCs besitzt, die in verschiedenen Season-Pässen erhältlich sind.

Die Season-Pässe sind jeweils um 50 Prozent reduziert, außer Season 4, der um 35 Prozent reduziert ist. Ob ihr nun mit oder ohne Season-Pass spielt: „Anno 1800“ bietet eine Fülle an Inhalten und ist mit dem Rabatt definitiv sein Geld für alle Fans von Aufbaustrategiespielen wert.

„Civilization VI“: Günstiger wird’s kaum

Ein ähnlicher großer Hit im Aufbaugenre ist „Civilization VI“. Das Spiel wurde zwar bereits 2016 veröffentlicht, zählt aber immer noch zu den besten Vertretern seines Genres. Derzeit ist es um unglaubliche 90 Prozent reduziert.

Statt 59,99 Euro zahlt ihr also nur noch 5,99 Euro. Wenn ihr auch nur ansatzweise Interesse an diesem Spiel habt, ist jetzt die beste Zeit, um zuzuschlagen. In der Platinum-Edition erhaltet ihr sogar zahlreiche Erweiterungspakete dazu.

Diese Edition ist von 167,91 Euro auf 15 Euro reduziert. Diesen Sommer ist also die perfekte Zeit, um eure eigene Zivilisation aufzubauen.

„Dorfromantik“: Gemütlich und günstig

Das eher gemütliche Aufbau- und Puzzlespiel „Dorfromantik“ stammt vom Berliner Entwickler Toskana Interactive. Es hat sich durch seine einzigartige Aufbaumechanik und entspannte Spielweise zu einem wahren Geheimtipp in diesem Genre entwickelt.

Die Bewertungen der Spieler sprechen mit 97 Prozent positiver Resonanz für sich. Es gibt also nur wenige Spieler, denen das Spiel nicht gefällt.

„Dorfromantik“ ist um 30 Prozent reduziert und kostet statt 12,99 Euro nur 9,09 Euro. Das Spiel ist jedoch zu beiden Preisen sein Geld wert.

„Timberborn“: Aufbau im Biberstil

Ein etwas anderes Aufbauspiel ist „Timberborn“. Hier übernehmt ihr die Rolle einer Kolonie von Bibern, die eine blühende Stadt rund um einen Damm errichten möchten. Die Spielmechaniken sind darauf ausgelegt, den Fluss effizient zu nutzen und die Dämme geschickt zu platzieren.

Das Spiel befindet sich derzeit im Early Access, ist aber bereits gut spielbar und erfreut sich äußerst positiver Bewertungen. „Timberborn“ ist momentan um 20 Prozent reduziert und kostet 19,60 Euro statt 24,50 Euro.

„Oxygen Not Included“: 2D-Aufbau im Weltall

Ganz anders präsentiert sich „Oxygen Not Included“. In diesem 2D-Aufbauspiel leitet ihr eine Kolonie von Astronauten, die das Innere eines Felsens im Weltraum zu ihrem Zuhause machen möchten.

Dort müssen sie forschen, um neue Technologien zu erlangen, gegen Aliens zu überleben und natürlich um Sauerstoff zu bekommen. Auch dieses Spiel wurde von 96 Prozent der Rezensionen positiv bewertet. Derzeit ist es um 66 Prozent reduziert und kostet 7,81 Euro statt 22,99 Euro.

Fazit: Summer Sale biete Top-Angebote

Der Steam Summer Sale bietet eine fantastische Gelegenheit für Aufbau- und Strategie-Fans, ihre Spielebibliothek zu erweitern. Mit „Anno 1800“, „Civilization VI“, „Dorfromantik“, „Timberborn“ und „Oxygen Not Included“ sind einige der besten Titel dieser Genres zu stark reduzierten Preisen erhältlich.

Ihr habt noch bis zum 13. Juli Zeit, um von diesen Angeboten zu profitieren. Also schnappt euch eure Favoriten und baut eure virtuellen Reiche auf!

Städtebau, Zoo oder Verkehrswege – 8 Aufbau-Strategiespiele für aufgeweckte Gamer:

