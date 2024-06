Technische Lösungen für eine klimaneutrale Welt

Es gibt wenige Branchen, die eine solche Fülle an Innovationen und Lösungen hervorbringen, wie die Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnologie. Hinter jeder Innovation stehen kreative und engagierte Menschen, die unser Leben einfacher, sicherer und komfortabler machen.

Technische Standards für eine nachhaltige Zukunft

Wo technischer Wandel geschieht, sind auch Industriestandards im Umbruch. Die Normung ist somit kein starres Konstrukt, sondern vielmehr ein lebendiges und vorausdenkendes Zentrum, in dem ehrenamtliche Expertinnen und Experten ihr Wissen und ihre Erfahrung einbringen. Hier wird um die besten Lösungen gerungen, bis ein Konsens erreicht wurde – also die beste Lösung für alle, nicht für einen. Und das auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Die Normung gibt den technischen Entwicklungen unserer Zeit damit die Leitplanken und trägt zu einer lebenswerten Zukunft bei.

Es sind aktuell vor allem nachhaltige Technologien, mit denen sich die ehrenamtlichen Expertinnen und Experten der Deutschen Normungskommission für Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnologie DKE beschäftigen. Sie verfolgen das Ziel, bestehende Standards zu bearbeiten und neue Standards auf den Weg zu bringen – immer mit dem Blick in die Zukunft gerichtet.

Strom kann CO2-neutral hergestellt werden. Warum elektrifizieren wir dann nicht ganze Industriezweige und versorgen sie mit grünem Strom?

Es sind immer neue Schlagzeilen zu lesen, wie die Versorgung mit sauberen und erneuerbaren Energien Rekorde bricht. Warum dann nicht Industrien, die bislang noch auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, umfassend elektrifizieren? Was sich Gesellschaft und Politik vorgenommen haben und von der Industrie umgesetzt werden soll, wird durch die Normung mit dem Fokus auf Sicherheit, der Fähigkeit zum Zusammenspiel verschiedener Systeme, Techniken oder Organisationen und im Sinne des öffentlichen Interesses begleitet. Das Ziel ist eine All Electric Society, die frei von CO2-Emissionen und elektrifiziert ist, wo es möglich ist. Dieser Vision hat sich die DKE verpflichtet und arbeitet dafür an den technischen Lösungen.

Auf dem DKE Innovation Campus 2024 werden die technischen Innovationen unserer Zeit besprochen und gestaltet

DKE Die Deutsche Kommission Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (DKE) hat den alleinigen Auftrag für elektrotechnische Normung in Deutschland und Vertretung dieser

Interessen auf internationaler Ebene im Sinne des öffentlichen Interesses. Dies ist mit dem öffentlich-rechtlichen „Normenvertrag“ von 1975 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Deutsches Institut für Normung (DIN) geregelt.

Die Herausforderungen des Klimawandels meistern – das ist eine Aufgabe, die nur gemeinsam gelingen kann und das Engagement aller benötigt. Daher hat die DKE ihren Innovation Campus 2024 erneut der Vision einer All Electric Society gewidmet. Im Fokus stehen Normen und Standards für eine nachhaltige Zukunft. Hier werden die großen technischen Entwicklungen unserer Zeit thematisiert und diskutiert, die unsere Gesellschaft prägen, unsere Industrie antreiben und unsere Zukunft formen.

Die Schwerpunktthemen der Veranstaltung:

„Gleichstromtechnologien – unverzichtbar für unsere nachhaltige Zukunft?“

„Digitale Standard – Baustein für die Industrie 4.0 und die All Electric Society?“

„Durch Diversität zu inklusiveren Standards und mehr Beteiligung für Lösungen der Herausforderungen unserer Zeit?“

Der DKE Innovation Campus am 2. Juli 2024 in Hanau ist kostenfrei. Eine Teilnahme ist auch via Livestream möglich.

