Wie Ola als Test Manager bei der ALDI SÜD IT das Einkaufserlebnis verbessert

Ola, stell dich doch kurz vor und berichte über deinen Arbeitsalltag als Test Manager bei ALDI SÜD.

ALDI SÜD Über 7.300 Filialen auf vier Kontnenten – in der Welt von ALDI SÜD geht die Sonne nie unter. Von einem kleinen Lebensmitelladen in Essen-Schonnebeck zu einem verlässlichen Partner für viele Menschen weltweit: ALDI SÜD steht für Gutes für alle. Zu diesem Erfolg trägt auch eine hochmoderne IT-Landschaft bei, denn der Einzelhandel ist heutzutage mehr als ein Ort zum Einkaufen. Die ALDI SÜD IT treibt diese Veränderung mit voran.

Ola: Hi, mein Name ist Ola und ich arbeite seit zwei Jahren als Test Manager bei ALDI SÜD am Standort der internationalen IT. Aktuell lebe ich in Düsseldorf im Stadtteil Pempelfort. Mein Arbeitsalltag gestaltet sich sehr abwechslungsreich. Aktuell arbeiten wir an einem Enterprise Release 3.0. Dies kommt einem Major Release gleich, der die gesamte Softwarearchitektur des Unternehmens betrifft und mehrere neue Funktionen, Updates und Demands umfassen kann.

Mein Tag beginnt zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr mit einem Call, in dem wir uns zum Status des Projekts austauschen. An dem Termin nehmen ebenfalls die Ansprechpartner:innen unseres Dienstleisters teil. Sie geben uns täglich ein Update, ob wir unsere Ziele von gestern erreicht haben oder warum es uns nicht gelungen ist. Außerdem unterstützen sie uns bei der Erstellung von neuen Demands für den Testprozess.

Da ich zurzeit an drei Projekten mitarbeite, gibt es zudem jeden Montag einen Austausch zwischen den sogenannten “Domänen” und “Plaborm Teams”. Die Domäne stimmt sich mit der nationalen IT der ALDI SÜD Länder und der Geschäftsseite zu Prozessverbesserungen ab. Die Plaborm Teams wiederum verantworten die technische Umsetzung der Neuerungen. In dem Call wird der momentane Projektstand mit allen Plaborm Leads geteilt. Für mich liegt der Fokus immer darauf, gemeinsam mit den relevanten Stakeholdern und technischen Teams nach Lösungen für aktuelle Probleme im Testverfahren zu schauen.

Was macht für dich die Rolle als Test Manager aus?

Ola: Es ist sehr wichtig, dass ich als Test Manager den Fortschritt des Projekts im Blick behalte. Wir müssen immer „on track“ sein. Gerade wenn es zu Problemen kommt, muss ich den richtigen Moment abschätzen, wann ich Dinge eskalieren muss und wie ich mit den Dienstleistern in solchen Situationen umgehe. „People Management“ ist im Allgemeinen von großer Bedeutung. Ich lege Wert darauf, gute Beziehungen zu meinen Kolleg:innen aufzubauen.

Was treibt dich in deinem Job an, wofür stehst du morgens auf?