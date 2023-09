Beyond the Code: Die TYPO3 Conference 2023 als Schlüssel zur digitalen Souveränität

Du sitzt in einer dieser schier endlosen Konferenzen, starrst auf den Beamer und fragst dich: Wann kommt der Punkt, an dem das alles wirklich relevant für meine Arbeit wird? Bei der TYPO3 Conference 2023, die am 12. und 13. Oktober in Düsseldorf über die Bühne geht, ist das anders. Hier ist die Agenda so gestaltet, dass sie alle relevanten Player anspricht: von Agenturbossen und Consultants über Mittelstands- und Konzernlenkerinnen bis hin zu Digital Officers im öffentlichen Sektor.

Wohl dem, der den neuesten Code versteht oder die schickste Website bauen kann. Die T3CON23 bohrt tiefer, lässt dich das gesamte Ökosystem verstehen. Von digitaler Transparenz bis hin zum Vertrauensaufbau zwischen Regierung, Industrie und der Community – hier dreht sich alles um die Rolle von Open-Source-Technologie in einer immer komplexeren Welt.

Leadership: Neu definiert

Keynote-Speaker Nicholas Janni nimmt dich am ersten Tag mit auf eine Reise zur Aktivierung deiner „Whole-Self Intelligence“. Du denkst, in Zeiten der Klimakrise, des technologischen Wandels und der sozialen Zerrissenheit ist es schwer, optimistisch zu bleiben? Das ist genau der Grund, warum wir einen frischen Ansatz brauchen, der weit über das hinausgeht, was du in einem klassischen Unternehmensseminar lernen würdest.

Der Autor des Business Book of the Year Award 2023 zerschmettert die Illusion, dass Logik allein uns retten kann. Er stellt uns dem „hyper Yang“ unserer Gesellschaft und seinem ständigen Bedürfnis, alles zu analysieren und zu messen, entgegen. Er fordert dich auf, dich wieder mit deinem eigenen Körper, deinem Herzen und deiner Intuition zu verbinden. In über zwanzig Jahren Zusammenarbeit mit CEOs auf der ganzen Welt hat er das Konzept von Leadership völlig neu definiert – weil er weiß, dass die wirkliche Veränderung bei jedem Einzelnen von uns beginnt.

Wenn du bereit bist, mehr als nur deinen Jobtitel in diesen Raum zu bringen, ist Jannis Keynote dein Katalysator. Mach dich bereit, dich selbst und die Welt um dich herum zu verändern. Der Moment ist jetzt.

Digitale Souveränität für alle

Speziell für Vertreter und Enabler der öffentlichen Hand dürfte die TYPO3 Conference zum Augenöffner werden. Das Programm der T3CON23 bringt Speakerinnen und Experten auf die Bühne, denen es um nichts Geringeres als die Demokratisierung von Technologie und die Setzung eines Standards für Transparenz und Sicherheit geht. Effiziente Datennutzung, Kommunikationsarchitekturen der Zukunft – du bekommst Antworten, die dein Business voranbringen.

Zudem Theorie und Praxis: Prägnante Lightning-Talks von erfahrenen Dienstleistern gibt es zwischen den Sessions auf der Bühne on top. Der ideale Einstieg in den detaillierten Austausch mit den Ausstellern vor Ort. Für das nächste Projekt, zur Veranschaulichung der Theorie oder schlicht, um Kontakte zu interessanten Unternehmen oder Partnern zu knüpfen.

T3CON23: Alle Themen, alle Speaker, eine Bühne

Weiteres Highlight ist das One-Track-Format. Stell dir eine Konferenz vor, bei der du dich nicht zwischen mehreren spannenden Vorträgen entscheiden musst. Alle Themen, alle Speaker, eine Bühne. Von digitalem Datenschutz über Infrastruktur bis hin zur KI, du bekommst den gesamten Mehrwert, den die Konferenz zu bieten hat, ohne etwas zu verpassen.

Die TYPO3 Conference 2023 ist nicht bloß eine weitere Station im endlosen Rundlauf der Tech-Events. Sie ist ein verdichteter Raum für Lernen, Diskussion und Netzwerken auf einem Niveau, das die üblichen Buzzwords hinter sich lässt. Du gehst hier nicht nur mit einem Jutebeutel voll Visitenkarten nach Hause, sondern mit dem festen Vorsatz: Ich muss etwas ändern. Und der erste Schritt? Das Ticket buchen. Besser früher als später, denn die Plätze sind begrenzt.

Ort und Datum: 12. und 13. Oktober 2023 im Areal Böhler, Düsseldorf

Themen: Digitale Souveränität, digitale Infrastruktur, Datenschutz, Datensicherheit, Kollaboration, Kooperation

Tickets: Drei Optionen

Conference Pass für 2 Tage Konferenz

Full-Conference-Pass für Konferenz plus TYPO3 Award Gala am Abend des 12. Oktober

TYPO3 Award-Gala only

Jetzt Tickets auf Eventbrite sichern