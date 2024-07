Überschwemmungen, Dürren, Erdbeben: So soll KI einen besseren Überblick im Katastrophenfall liefern

Am 14. Juli 2021 öffnen sich über dem Ahrtal regelrecht Schleusentore im Himmel: In 24 Stunden regnet mehr Wasser über der Flusslandschaft links des Rheins ab als sonst im ganzen Sommermonat Juli. 135 Menschen sterben in der Folge des Ahr-Hochwassers, ganze Ortschaften werden zerstört. Eine Jahrhundertüberflutung. In früheren Zeitaltern hätten die Menschen den Zorn der Götter verantwortlich gemacht. 2021 fragten sie sich: Wieso wurden wir nicht rechtzeitig vor dem Schlimmsten gewarnt?

Im Falle der Ahrtal-Überflutung ist inzwischen gut dokumentiert, dass in der Informationskette widersprüchliche Warnungen über das Ausmaß der Katastrophe weitergeleitet wurden. Im Nachgang gab es heftige Diskussionen, warum unzureichende Lageeinschätzungen kursierten. Muss das im Zeitalter von Umweltsatelliten und Messstationen, von Big Data und Simulationsrechnungen noch sein?

Die Ironie der Geschichte: Nur fünf Monate vor der Ahrtal-Flut war das vom BMBF geförderte Projekt AIFER, kurz für Artificial Intelligence for Emergency Response, gestartet. „Ziel des Projekts war, Modelle zur schnellen Auswertung von satelliten- und nutzergenerierten Internetdaten zu erstellen“, sagt Marc Wieland vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Die aus den Modellen erstellten Karten sollen Behörden und Organisationen des Katastrophenschutzes in Zukunft möglichst automatisiert zur Verfügung stehen, so Wieland. Denn während die Katastrophenhelfer früher oftmals zu wenig Informationen über die Lage in den betroffenen Gebieten hatten, stehen mittlerweile oftmals eher zu viele, aber bruchstückhafte Einzelinformationen zur Verfügung.

So konnte das Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation (ZKI) am DLR – einer der Projektpartner von AIFER – einen Tag nach der Flutkatastrophe am 15. Juli 2021 Luftaufnahmen der überschwemmten Gebiete aus Flugzeugen, Hubschraubern und Drohnen machen. Diese wurden erstmals noch während des Fluges vorverarbeitet – ein unerwarteter Testlauf. Üblicherweise findet die Bildverarbeitung erst am Boden in einem Rechenzentrum statt, was eine Zeitverzögerung von bis zu einem Tag bedeutet hätte.

Doch die Datenflut soll nicht nur möglichst schnell erfasst und zu einem einheitlichen Lagebild zusammengesetzt werden – die dabei gewonnenen Daten können auch als Grundlage für eine erweiterte Analyse durch KI dienen. Im Oktober 2022 wurde das Ahrtal erneut kartiert, um weitere Trainingsdaten für KI-Verfahren zu gewinnen, die in AIFER eingesetzt werden. Die Forscher speisten Bilder der Überschwemmungen und Bilder des normalen Ahr-Pegels in ein neuronales Netz ein, um es zu trainieren, überschwemmungsgefährdete Flächen zu erkennen – auch wenn niemand im Ahrtal dieses Desaster noch einmal erleben möchte. Hierzu verwendeten sie semantische Segmentierung: Bildpixel werden mit benachbarten Bildpixeln verglichen, um Flächen zu identifizieren, die vom Normalzustand abweichen.

In einem anderen Teilprojekt analysierten Forscher der Universität Salzburg Kurznachrichten von Twitter (heute X) mit verschiedenen KI-Verfahren. Sie wollten am Beispiel der Ahr-Flut herausfinden, ob und, wenn ja, mit welchen Verfahren man automatisiert Tweets herausfiltern kann, die in einem Katastrophenfall relevante Informationen für den Katastrophenschutz enthalten. Von den fünf getesteten KI-Verfahren schnitt das 2018 von Google entwickelte Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) am besten ab. Allerdings konnte die Software relevante Tweets auch nur mit einer Genauigkeit von rund 70 Prozent erkennen.

Auch Satellitendaten fließen in das AIFER-Modell ein. Es sind Messdaten der Sentinel-Satelliten. Sentinel-1A und Sentinel-1B umkreisen die Erde in einem polnahen Orbit einmal in knapp 99 Minuten. Sie tasten die Oberfläche mit Synthetic Aperture Radar (SAR) in 80 Kilometer breiten Streifen ab. SAR-Bilder werden aus mehreren Radarbildern eines Satelliten im Flug zusammengesetzt. Weil man auf diese Weise Objekte am Boden aus mehreren verschiedenen Perspektiven aufnimmt, haben diese Bilder eine hohe zweidimensionale Auflösung. Allerdings ist es extrem schwierig, daraus Höheninformationen zu gewinnen. Die Auflösung beträgt dabei im besten Fall fünf mal fünf Meter. Die Sentinel-2-Satelliten arbeiten mit Kameras im sichtbaren Bereich des Spektrums, können allerdings bei Bewölkung keine brauchbaren Bilder liefern.

Natürlich ist es mit Daten alleine nicht getan. Entscheidend ist, wie sie aufbereitet werden, damit Katastrophenschützer auch die richtigen Entscheidungen treffen können. Im AIFER-Projekt seien deshalb von Anfang die Endanwender Projektpartner gewesen, sagt Marc Wieland. Endanwender sind in diesem Fall das Technische Hilfswerk und das Bayerische Rote Kreuz.

Ende April 2023 wurden die bis dahin in AIFER entwickelten Ansätze in einer Übung im österreichischen Bundesland Salzburg getestet. Die beteiligten Katastrophenschutzpartner bekamen simulierte Daten einer Überschwemmung in der Region ins Lagezentrum eingespielt, um hieraus Entscheidungen über Hilfsmaßnahmen abzuleiten. Tischdisplays zeigten, welche Zonen aktuell besonders betroffen waren, wo dringend mehr Rettungskräfte benötigt wurden, aber auch, wo der Einsatz mittlerweile zu gefährlich wurde.

AIFER, im März 2023 abgeschlossen, sei aber noch ein Forschungsprojekt gewesen, sagt Marc Wieland vom Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum des DLR. Es habe derzeit ein Technology Readiness Level von 4. Mit dieser ursprünglich von der NASA entwickelten Skala kann eingeschätzt werden, wie weit eine Innovation gekommen ist. Sie reicht von 1 für die Grundlagenforschung bis 9 für reguläre Einsatzbereitschaft – 4 bedeutet, dass die Technologie im Labor erfolgreich getestet wurde.

Neuronale Netze erstellen neuartige Karten

Die in AIFER eingesetzten Technologien werden unterdessen auch von anderen Forschungsgruppen verwendet, um neue Lösungen für den Katastrophenschutz zu finden: Einer Gruppe der Universität der Bundeswehr München ist es kürzlich gelungen, aus Satellitenaufnahmen mit SAR eine dreidimensionale Geländekarte zu gewinnen. Das gelang den Forschenden mithilfe eines neuronalen Netzes. Die so gewonnenen neuartigen Karten könnten etwa helfen, bei Erdbeben Schäden an Gebäuden schneller zu identifizieren. Dasselbe Ziel soll auch die Software xView2 erreichen, die von Forschern unter anderem der Universität Berkeley und von Microsoft entwickelt wurde. xView2 identifiziert eingestürzte Gebäude durch semantische Segmentierung.

Ein besonders ehrgeiziger Ansatz, um auf die Naturkatastrophen der Zukunft besser vorbereitet zu sein, ist der Digital Twin Earth (DTE), den Wissenschaftler aus Italien, Österreich, Belgien und Spanien entwickeln. Mit ihm könnten Behörden und Katastrophenschützer im Idealfall schon die Entstehung des Desasters mitverfolgen und so noch früher Notfallpläne schmieden.

Digitaler Zwilling für Flüsse

Das Konzept des digitalen Zwillings stammt eigentlich aus der Industrie. Dabei wird etwa eine Fabrik mit all ihren Maschinen und Fertigungsstraßen digital nachgebildet. Die Maschinen sind mit Sensoren ausgestattet, die unablässig Daten über den Produktionsablauf senden. Der digitale Zwilling soll kritische Abweichungen vom idealen Produktionsablauf entdecken, der ihm einprogrammiert worden ist.

Mit dem DTE übertragen die Forschenden dieses Konzept auf regionale Wasserkreisläufe. Sie wollen Flüsse mit bislang nicht gekannter Genauigkeit modellieren, um zu schnell steigende Pegelstände frühzeitig zu entdecken. Oder auch einen zu geringen Wasserzulauf aus umliegenden Bergen, der nicht den durchschnittlichen Werten aus vielen Jahren der Beobachtung entspricht. Auch hier werden Satellitendaten, unter anderem von Sentinel-1 und Sentinel-3, ausgewertet. „Die Sentinel-Satelliten sind schon sehr gut“, sagt Wolfgang Wagner von der TU Wien. Deren Daten würden im Digital Twin Earth nun erstmals mit einem hydrologischen Modell, das auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten beruht, verbunden.

Verarbeitet werden verschiedenste Satellitendaten: Bodenfeuchte, Verdunstung, Niederschlag, Schneebedeckung, Wasserentnahme. Die Bodenfeuchte wird aus der Rückstreuung von Wärmestrahlung von der Oberfläche berechnet, die Sentinel-1 erfasst, wobei das Modell die Rückstreuung von Pflanzen und Bäumen herausrechnet. Der Niederschlag wird sowohl aus Messstationen am Boden als auch aus Satellitendaten bestimmt. Die Daten von Sentinel-3 wiederum liefern das Maß der Verdunstung; die Schneebedeckung in den Bergen stammt aus Sentinel-1-Messungen. Auf die Wasserentnahme – die Bewässerung von Äckern – lässt sich aus Veränderungen der Bodenfeuchte schließen.

Die räumliche Auflösung der verschiedenen Messdaten liegt zwischen einem und 25 Kilometern. Mit dem Digital Twin Earth sei es bereits gelungen, die verheerende Dürre in der Po-Ebene von 2022 nachzubilden, so Wagner. Damals verdorrte ein großer Teil der Ernte im wichtigsten Reisanbaugebiet Europas. Ähnlich wie beim Projekt AIFER werden die Daten des Digital Twin Earth visuell aufbereitet. In einem Dashboard können Behörden verfolgen, wie stark bestimmte Größen um den unbedenklichen Richtwert schwanken, dass etwa der Niederschlag um 77 Millimeter vom jahreszeitlichen Durchschnittswert abweicht oder die Bodenfeuchte ganz leicht unter diesem liegt.

Künstliche Intelligenz wird im Digital Twin Earth bislang dafür eingesetzt, die vielen Parameter des Modells zu verbessern. In der nächsten Stufe sollen Maschinenlern-Algorithmen Annäherungen an das physikalische Modell liefern, um den Rechenaufwand zu minimieren. „KI wird bei der hydrologischen Modellierung eine gute Hilfe sein“, sagt Luca Brocca, der für den Digital Twin Earth die Modellierung leitet. „Aber wir sollten auch in der Lage sein, zu verstehen, warum ein KI-Modell gut arbeitet“, bremst Brocca zu hohe Erwartungen. Das würde allerdings voraussetzen, dass die Berechnungen der KI-Modelle transparenter sind als jetzt. Solche „Explainable AI“ ist aber noch Gegenstand der Forschung.

„Bis digitale Zwillinge zum Standard im Umgang mit Naturkatastrophen werden, dauert es noch Jahre“, schätzt auch Wolfgang Wagner. Spätestens dann dürfte es aber für Behörden schwer werden, zu erklären, warum sie nicht rechtzeitig vor einem Unheil gewarnt haben.

