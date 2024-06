Verkehrspolitik: Mein Beileid, Berlin

Berlin, die deutsche Hauptstadt, die sich gerne als Weltmetropole präsentiert, zeigt sich derzeit in einem unwürdigen Zustand. Viele Politiker:innen, die an dieser Entwicklung beteiligt sind, werden sicherlich nicht aus Städten wie New York, Boston, ­Barcelona oder Riga zurückkehren und begeistert darüber sein, wie einfach es dort ist, zu parken und mit dem Auto schnell voranzukommen.

Doch wie so viele, die vorgeben, an einer ­klimafreundlichen Verkehrswende mitzuwirken, vergessen auch die Mitglieder der Berliner CDU, dass das heutige Verkehrssystem (sozial) ungerecht ist. Dabei war das Berliner Mobilitätsgesetz von 2018 eigentlich vielversprechend: Es sah unter anderem den Ausbau eines flächendeckenden Radwegenetzes bis 2030 und den Umbau von 30 Kreuzungen pro Jahr zur Verbesserung der Sicherheit vor.

Dieses Gesetz wurde durch eine von der CDU eingebrachte Novellierung geschwächt. Darin kommt folgender Satz vor: „Benachteiligungen oder Verbote für einzelne Verkehrsträger, insbesondere den motorisierten Individualverkehr, gilt es zu vermeiden.“

Es muss kein spaltendes Thema sein

So eine Aussage grenzt an magisches Denken. Es ist unrealistisch, zu glauben, dass man die Situation für andere ­Verkehrsteilnehmer:innen wirklich verbessern kann, ohne die Vorrechte des ­Autos, wie eigene Fahr- und Abstell­spuren, einzuschränken.

Umso erfreulicher sind die Nachrichten aus Hannover und der Region. Hier wird die Verkehrswende, die sonst oft als Spaltungsthema betrachtet wird, gemeinsam vorangetrieben. Als Erster trat unlängst Belit Onay mit seinem „zweiten Wunder von Hannover“ an die Öffentlichkeit. Das erste Wunder, das es sogar auf das Cover des Spiegels schaffte, war der autogerechte Umbau der niedersächsischen Hauptstadt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Stadt wurde dem Auto brutal untergeordnet, ganze Häuserblöcke und sogar Kirchen wurden abgerissen, um Platz für Autos zu schaffen.

Umso inspirierender ist es, dass ­genau dort jetzt eine Verkehrswende beginnt: die Rückgabe der Stadt an die Menschen, die in ihr leben. Parkplätze im öffentlichen Raum der Innen­stadt sollen weitgehend verschwinden, Autos finden Platz in den zahlreichen Parkhäusern. Dort, wo Rad- und Fußverkehr dominieren, soll eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 oder maximal 30 Kilometern pro Stunde gelten. All dies dient dazu, den Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, mehr Raum zu geben. Die Stadtverwaltung plant, dieses Konzept bis 2030 umzusetzen.

Mitte Oktober 2023 folgte dann der Vorstoß der Region Hannover, deren Botschafterin für das Mobilitätsnetzwerk ich bin. Hier soll der Autoverkehr bis 2035 halbiert und die Nutzung von Fahrrädern und ­öffentlichem Nahverkehr verdoppelt werden. Es ist ein Kampf für ein klimafreundliches und in Bezug auf die Mobilität viel freieres Leben im ländlichen Raum, im Gegensatz zur aktuellen Situation in ganz Deutschland, die mit Zähnen und Klauen verteidigt wird.

Ein Highlight ist das On-Demand-­Bussystem Sprinti, das seit Dezember 2023 in zwölf Kommunen fährt und somit für 360.000 Einwohner:innen eine echte Alternative bietet. Auf einer Fläche, die doppelt so groß ist wie das provinzielle Berlin, sind 120 Fahrzeuge im Einsatz.

Systemisches Denken

Damit wird Sprinti zum größten On-Demand-­System Deutschlands, das in den öffentlichen Nahverkehr integriert ist. Es werden 100 Straßenbahnen angeschafft und ­Park-&-Ride-/Bike-Stationen an Bahnhöfen eingerichtet, um auch die Fahrt in die Stadt Hannover ohne eigenes Auto zu ermöglichen. Ich nenne das systemisches Denken: Denn nur gemeinsam können Regionen und Städte die Verkehrswende gestalten, da viele Verkehrsarten miteinander verflochten sind.

Noch im gleichen Jahr wurde mit dem Bau eines Radschnellweges nach niederländischem Standard am Mittelland­kanal begonnen. Der erstreckt sich über 54 ­Kilometer entlang des Wassers durch die gesamte Region Hannover. Pendeln mit dem Fahrrad? Kein Problem mehr! Durch die Elektrifizierung des Radverkehrs sind hier ganz neue Strecken möglich.

Es erfüllt mich mit Freude, zu sehen, dass in Hannover visionäre Politiker:innen und Verwaltungen den Mut haben, eine Zukunft ohne Autos zu wagen. Mein Respekt gilt allen Beteiligten, mein aufrichtiges Beileid den Berliner:innen.

