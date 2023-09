Schnell wie ein Brief: So können Unternehmen kleine Waren schnell und günstig versenden

Das Wachstum im deutschen B2C-E-Commerce ist spürbar: Von 2015 bis 2022 ist der Umsatz um rund 45 Milliarden Euro auf 84,5 Milliarden Euro gestiegen. Und wenn auch dein Online-Shop boomt, ist das in der Regel ein Grund zur Freude – bis zu dem Punkt, an dem alle Waren versendet werden müssen. Dann werden eifrig Produkte frankiert, verpackt und versandt – doch dabei geht nicht nur Arbeitszeit verloren, sondern auch Budget, denn die passenden Versandlösungen zu den eigenen Waren zu finden, kann deinem Unternehmen enorm weiterhelfen. Genau hier verpassen viele Unternehmen die Chance zu sparen.

Mit der Warenpost kannst du deine Produkte einfach und günstig versenden – und dabei auch deinen Kund:innen einen extra Service bieten. Denn häufig gibt es kleine Produkte, die günstig versendet werden können. Deshalb hat DHL sein Angebot um die Warenpost erweitert. So können Vielversendende ihre Produkte nicht nur günstig, sondern auch schnell und komfortabel versenden. Mit der Warenpost profitierst du von einem flächendeckenden Netz aus Annahme- und Abgabestellen, während euren Kund:innen wie gewohnt die Sendungsverfolgung zur Verfügung steht.

„Der Preis und die Laufzeiten sind attraktiv und es ist für uns das richtige Produkt zwischen dem Großbrief und einem DHL Paket.“ – Roland Allgeyer, Director Logistics Supply Chain Management & Logistics Thalia

Auch Thalia setzt auf die Warenpost

Auch bei Thalia ist die Warenpost ein essentieller Teil der Logistik. Damit kann das Unternehmen seine Bücher genauso schnell versenden wie Briefe – im wettbewerbsreichen E-Commerce ein großer Vorteil. Für Roland Allgeyer, Director Logistics Supply Chain Management & Logistics von Thalia, wird mit der Warenpost eine wichtige Lücke geschlossen: „Die Warenpost ist für Thalia nicht mehr wegzudenken: Der Preis und die Laufzeiten sind attraktiv und es ist für uns das richtige Produkt zwischen dem Großbrief und einem DHL Paket.”

Für Thalia sind die Maße der Warenpost perfekt. Die maximale Länge von 35,3 cm mit einer Höhe von 5 cm eignet sich perfekt für Bücher, aber auch für Videospiele oder einzelne Kleidungsstücke – solange die Bestellung nicht mehr als ein Kilogramm wiegt. Deine Produkte kannst du mit der Warenpost nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch international in bis zu 220 Ländern und Territorien versenden. Beim internationalen Versand gelten auch andere Maße; hier hast du mit 10 cm nochmals mehr Maximalhöhe für deine Produkte.

Nur Vorteile für eure Kund:innen

Auch die Käufer:innen bekommen das Beste beider Welten aus Paket und Post. In der Regel wird die Warenpost schon am nächsten Werktag zugestellt – so müssen Kund:innen nicht lange auf ihre Bestellungen warten, und auch an Transparenz wird durch die Sendungsverfolgung nicht gespart. Zusätzlich können Empfangsoptionen wie die Ablage an einem gewünschten Ort, in der Nachbarschaft und eine Sendungsankündigung hinzugebucht werden.

Professionelle Versandlösungen für Geschäftskunden

Die Warenpost ist einer von vielen Vorteilen für Vielversendende bei DHL und ist exklusiv für Geschäftskund:innen verfügbar. Auch Roland Allgeyer von Thalia blickt auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Unternehmen zurück: „Erfolgsgarant für die Deutsche Post und DHL und Thalia ist auch unsere langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit – im Zitat eines meiner langjährigen Weggefährten von der Post wird dies deutlich: ‘Wir, die Deutsche Post und DHL, machen unsere Kunden erfolgreicher’ – dies ist immer für beide eine Win-Win-Lösung!“

Der Warenversand mit der Warenpost wird bereits von vielen Premium-Partner:innen von DHL über die entsprechende Software angeboten – somit ist die Warenpost sofort für euch einsatzbereit. Schon ab 200 Sendungen im Jahr kannst du schnell und einfach einen DHL-Geschäftskundenvertrag abschließen.

Als Vielversender:in von kleinen Produkten ist die Warenpost unerlässlich. Informiere dich jetzt, wie du deinen Versand mit der Warenpost optimieren kannst.

Mehr zur Warenpost erfahren