Ein technischer Ausfall, ein Missgeschick oder eine Ausnahmesituation im Büro – das kann schnell existenzbedrohend werden. Genau hier kommt AXA ins Spiel. Mit den maßgeschneiderten Versicherungen von AXA erhältst du nicht nur Schutz, sondern gleichzeitig auch das gute Gefühl, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. So kannst du dich voll und ganz auf das konzentrieren, was du liebst – dein Geschäft und deine Zukunft.

Deine Herausforderungen – Deine Absicherung

Du kennst es: Die Anforderungen in deiner Branche ändern sich ständig. Du jonglierst Projekte, Kunden und Deadlines, während du gleichzeitig die Verantwortung für dein gesamtes Geschäft trägst. Das bedeutet auch, dass du dich mit Risiken auseinandersetzen musst, die deinen Alltag beeinträchtigen könnten. Genau hier setzt AXA an. Mit einer breiten Produktpalette, die sich perfekt an deine individuellen Bedürfnisse anpasst, bietet dir AXA Schutz, der nicht nur deine berufliche, sondern auch deine private Existenz absichert.

Maßgeschneiderte Lösungen – genau das, was du brauchst

Du willst nur das bezahlen, was du wirklich brauchst – verständlich. Bei AXA erhältst du flexible Versicherungen, die genau auf deine speziellen Anforderungen zugeschnitten sind. Du entscheidest, welche Leistungen für dich relevant sind. Ob beruflich oder privat – die Versicherungsprodukte von AXA kannst du auch einzeln abschließen, um genau den Schutz zu erhalten, den du wirklich brauchst. Und das Beste daran? AXA begleitet dich zuverlässig und stellt sicher, dass du in jeder Lebenssituation gut abgesichert bist.

Sicherheit und Freiheit – Flexibilität, die sich anpasst

Dein Leben und dein Geschäft verändern sich. Projekte wachsen, neue Herausforderungen entstehen, und manchmal schlägt das Leben unerwartete Wege ein. Deshalb musst du auch deine Absicherung flexibel halten. Mit AXA hast du einen Partner, der deine Versicherungen jederzeit an deine aktuellen Bedürfnisse anpasst. Dein Schutz ist so wandelbar wie du – ohne komplizierte Prozesse und unnötigen Stress.

Umfassender Schutz durch individuelle Beratung

AXA geht nicht nur auf deine allgemeinen Bedürfnisse ein – mit der 360° Rundum-Beratung und einem umfassenden Firmencheck werden alle potenziellen Risiken in deinem beruflichen Alltag analysiert. Das Ergebnis? Ein maßgeschneiderter Schutz, der dich und dein Geschäft optimal absichert. In einem persönlichen Beratungsgespräch klärt dein:e Berater:in alle offenen Fragen mit dir, damit du genau weißt, wo du stehst und was du brauchst.

Für den Ernstfall bereit – Hilfe, wenn es darauf ankommt

Was wäre, wenn doch mal etwas passiert? Wenn es hart auf hart kommt, steht AXA dir zuverlässig zur Seite. Dein:e persönliche:r Ansprechpartner:in sorgt dafür, dass du im Schadensfall unterstützt wirst. AXA kümmert sich um alles, damit du wieder in deinen Alltag zurückkehren kannst. Deine Geschäftstätigkeit bleibt stabil, und du kannst dich darauf verlassen, dass dein Business nach einem Vorfall wieder weiterläuft.

AXA Profi-Schutz – Sicherheit nach deinen Maßstäben

Mit dem AXA Profi-Schutz erhältst du genau die Absicherung, die dein Geschäft braucht. Flexibel, anpassbar und perfekt auf die für dich relevanten Risiken zugeschnitten. Sollte ein Schaden eintreten, sorgt AXA dafür, dass du nicht lange stillstehst. Dein Betrieb kann sich erholen, und du kannst deine Projekte fortsetzen. Denn deine Zeit ist wertvoll – und AXA versteht das.

Sicherheit für Selbstständige

AXA setzt mit dem Leitsatz „Selbstständig zu sein, sollte kein Risiko sein“ ein klares Zeichen für Selbstständige und kleine Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn besonders diese Gruppe steht oft vor besonderen Herausforderungen: Mit wenigen Mitarbeitenden und begrenzten Ressourcen bleibt kaum Zeit, sich umfassend abzusichern. Oft fehlt es an Rücklagen, was im Ernstfall schnell zum Risiko werden kann. Deshalb ist es umso wichtiger, dass du als Selbstständige auf den richtigen Versicherungsschutz setzen kannst – und AXA steht dir dabei verlässlich zur Seite.

Absicherung, die zu dir passt

Die Selbstständigkeit bringt viele Herausforderungen mit sich. Doch mit der richtigen Absicherung an deiner Seite kannst du dich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren – dein Wachstum, deine Ziele, deine Vision. AXA bietet dir nicht nur umfassenden Schutz für deinen beruflichen Alltag, sondern auch die Flexibilität, deine Versicherungen jederzeit anpassen zu können. Mit einer breiten Palette von branchenspezifischen Lösungen und eine:r persönliche:n Ansprechpartner:in, der oder die dich in jeder Situation begleitet, hast du immer die Gewissheit, dass dein Schutz individuell und passgenau ist.

Egal, wohin dich dein Weg führt und wie sich dein Business verändert – AXA ist dein verlässlicher Partner, der dir den Rücken freihält, damit du dich auf das konzentrieren kannst, was wirklich zählt.