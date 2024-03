VPN für Reisende: Spare Geld bei der Urlaubsplanung

Hast du schon deinen Sommerurlaub geplant, doch dein Budget ist dieses Jahr nicht ganz so groß? Oder du willst bei deiner Urlaubsplanung einfach nur ein wenig sparen? Egal, ob du schon voll in der Urlaubsplanung steckst oder noch gar nicht angefangen hast, das richtige VPN kann dabei ein richtig guter Sparhelfer sein – vor allem, wenn du Hotels und Flüge günstig buchen möchtest.

Verhindere Preisunterschiede durch intelligente Buchungen mit VPN

Websites und Online-Services passen ihre Preise je nach den Informationen an, die sie über dich sammeln können. Diese Praxis wird als „dynamische Preisgestaltung“ bezeichnet und betrifft alles von Flügen bis zu Hotelbuchungen. Deine IP-Adresse gibt dabei Aufschluss über deinen Standort, deinen Internetanbieter und deine früheren Online-Aktivitäten. Hast du in letzter Zeit viel nach bestimmten Flügen oder Hotels gesucht? Diese werden dir aufgrund deiner IP-Adresse oft bevorzugt, aber auch meist als teurer angezeigt. Doch wie kannst du dem entgehen? Die Antwort: Nutze eine VPN-Verbindung!

Mit einem VPN kannst du deinen Standort verschleiern und von fairen Preisen profitieren. Wohnst du in einer teuren Gegend? Die Websites nehmen an, dass du bereit bist, mehr zu bezahlen. Aber mit einem VPN kannst du diese Annahmen umgehen und die besten Angebote für deine Reisen finden. Mit der VPN-Verbindung kannst du dich außerdem mit einem Server in einem anderen Land verbinden, wo die Preise möglicherweise niedriger sind als in dem Land, wo du dich gerade befindest. Auch saisonale Schwankungen beeinflussen die Preise, doch mit einem VPN kannst du die Vorteile des günstigsten Zeitpunkts für dich nutzen und dein präferiertes Hotel günstig buchen.

Maximiere dein Sparpotenzial: Ratepunk vereinfacht den Preisvergleich

Zusätzlich können die Kosten für Flüge oder Hotels je nach Gerät variieren – sei es Smartphone-App oder Browser. Ratepunk ist das ideale Werkzeug, um beim nächsten Urlaub Geld zu sparen. Die kostenlose App oder Browser-Erweiterung vergleicht Hotels auf Buchungsportalen wie booking.com oder Expedia für denselben Zeitraum. Finde die besten Preise und verpasse keine Schnäppchen mehr. Ratepunk informiert dich auch über günstigere Unterkünfte in anderen Ländern.

Mit einem VPN wie Surfshark kannst du dich einfach mit einem ausländischen Server verbinden und von den besten Angeboten profitieren – ohne dafür ins Ausland reisen zu müssen. Mit Ratepunk und einem VPN entfällt das mühselige Vergleichen verschiedener Portale und du sicherst dir stets den besten Deal für deinen Urlaub.

Worauf bei einem VPN zu achten ist

Doch Vorsicht: Bei der Auswahl eines VPN für deine Urlaubsplanung solltest du besonders bei kostenlosen Diensten, die möglicherweise Werbung schalten oder Benutzerdaten verkaufen, aufpassen. Ein gutes VPN erkennst du an der breiten Auswahl an Serverstandorten, um Überlastungen zu vermeiden, sowie an schnellen und sicheren Protokollen wie Wireguard, IKEv2/IPsec und OpenVPN. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie ein Kill Switch, Double VPN und verschleierte Server erhöhen die Cybersicherheit und schützen vor IP-Lecks.

Surfshark – dein starker VPN-Anbieter

Mit über 3.200 Servern in über 100 Ländern garantiert dir Surfshark in Sachen VPN genau das. Mit Zehn-Gigabit-pro-Sekunde-Ports erwarten dich nicht nur blitzschnelle Geschwindigkeiten, sondern die strenge No-Log-Richtlinie und deren unabhängige Prüfung garantieren dir Privatsphäre. Funktionen wie „CleanWeb“ blockieren lästige Werbung und Tracking, während „Bypasser“ dir die Wahl lässt, wann das VPN verwendet werden soll. Mit Surfshark One erhältst du zusätzlichen Schutz vor Viren, Spyware und Malware sowie einen Webcam-Schutz. Mit dem Abo One Plus erweitert Surfshark sogar deine Privatsphäre, indem es deine Daten aus Unternehmensdatenbanken und Suchmaschinen entfernt.