Der Freund aller Wärmepumpen: So heizt du besonders günstig und klimafreundlich

Geht es nach den Herstellern, ist die Wärmepumpe die eierlegende Wollmilchsau der Heizungstechnik: effizient, günstig im Betrieb und dabei ökologisch nachhaltig. Die Idee, unsere Umwelt als kostenlose Energiequelle anzuzapfen, um die Wohnung oder das Haus zu beheizen, klingt ja auch so genial wie einleuchtend. Kein Wunder, dass heute bereits mehr als jeder zweite Neubau mit einem Wärmepumpensystem ausgestattet wird. Was vielen dabei nicht klar ist: Die Wärmepumpe kann ihre Stärken nur richtig ausspielen, wenn die gesamte Heizungsanlage darauf ausgerichtet und korrekt eingestellt ist.

Immer im Takt

Früher wurden Heizungsanlagen nach dem Motto „je größer, desto besser“ ausgelegt. Für die Wärmepumpe gilt aber das Gegenteil. Da die Pumpe bei jedem Start besonders viel Strom verbraucht, sollte sie für einen effizienten Betrieb im Schnitt mindestens 30 Minuten am Stück laufen. Zudem erhöht ständiges Starten und Stoppen (auch Takten genannt) den Verschleiß. Zwei gute Gründe also, auf eine möglichst lange Laufzeit der Wärmepumpe zu achten. Dazu muss das Gerät in der Lage sein, die erzeugte Wärme kontinuierlich an das Heizungssystem abzugeben. Flächenheizungen, zum Beispiel eine Fußbodenheizung, bieten dafür beste Voraussetzungen. Dennoch gibt es ein Problem: Die normale Fußbodenheizung funktioniert nach dem „Auf-oder-Zu-Prinzip“, entweder wird ein Heizkreis voll mit Wasser durchflossen oder eben nicht. So kann es auch bei einer Fußbodenheizung schnell dazu kommen, dass die Wärmepumpe keine Wärme mehr abgeben kann.

Schuld sind die thermischen Stellantriebe, die üblicherweise zur Regelung eingesetzt werden. Die Steuerung erfolgt über ein Heizelement, das sich ausdehnt, wenn eine Spannung anliegt, und sich wieder zusammenzieht, wenn die Spannung fehlt. Folglich gibt es nur die Stellungen „komplett offen“ oder „komplett geschlossen“, eine feine Regelung ist nicht möglich.

Besser geregelt mit motorischen Stellantrieben

Abhilfe schafft der smarte Fußbodenheizungscontroller 12-fach, motorisch von Homematic IP, kurz FALMOT-C12. Der Controller übernimmt die gesamte Steuerung und Optimierung der Fußbodenheizung. Anhand der gewünschten Raumtemperatur steuert er selbstständig den Einfluss von Heizungswasser in die Heizkreise, damit jeder Raum komfortabel und effizient beheizt wird.

eQ-3 AG Mit Homematic IP machst du dein Zuhause ganz einfach zum komfortablen, energieeffizienten und sicheren Smarthome.

Dafür nutzt er motorische Stellantriebe. Im Gegensatz zu den thermischen Stellantrieben können sie die Durchflussmenge des Heizungswassers nahezu stufenlos bestimmen. Das Display des FALMOT-C12 hilft dir oder deinem Heizungsfachmann dabei, die ideale Vorlauftemperatur für deine Heizung zu finden. So sparst du jede Menge Energie und verlängerst die Lebensdauer deiner Wärmepumpe merklich. Bestätigt wurde das unter anderem vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE).

Das rechnet sich

Ein weiterer Vorteil der motorischen Regelung mit dem FALMOT-C12 ist der wesentlich geringere Stromverbrauch. Thermische Stellantriebe werden permanent angesteuert, damit sich das Heizelement ausdehnt und das Ventil geöffnet ist. Eine Leistungsaufnahme von drei bis fünf Watt pro Heizkreis klingt zunächst nach wenig, summiert sich über ein Jahr jedoch schnell auf Stromkosten von 40 bis 50 Euro.

Motorische Stellantriebe werden dagegen nur punktuell über einen kurzen Stromimpuls angesteuert. Das Fraunhofer IEE geht von einer Leistungsaufnahme unter einem Watt für die Temperaturregelung aller (!) Heizkreise aus. Die motorische Steuerung führt also nicht nur zu einem sparsameren Betrieb der Wärmepumpe, sie verursacht auch selbst deutlich geringere Betriebskosten.

Die Heizung als Teil des Smarthomes

Der FALMOT-C12 Fußbodenheizungscontroller lässt sich zusammen mit Stellantrieben und Wandthermostaten als eigenständige Einheit zur Heizungssteuerung betreiben. Noch mehr Komfort und Effizienz bietet jedoch die Integration in eine Homematic IP Smarthome-Installation. Dafür verbindest du das Gerät einfach per Funk mit einem Homematic IP Access Point und schon kannst du jede weitere Konfiguration einfach über die Homematic IP App erledigen.

In wenigen Schritten passt du die Heizungssteuerung ganz an deine Bedürfnisse an. Für jede Heizzone kannst du Zieltemperaturen abhängig vom Wochentag und der Uhrzeit festlegen. So wird das Badezimmer morgens und abends gemütlich warm, damit du nach dem Aufstehen und vor dem Zubettgehen nicht frösteln musst. Tagsüber, während der Arbeit, wird dafür die Temperatur gesenkt und Energie gespart.

Mit dem Fußbodenheizungscontroller-12-fach, motorisch von Homematic IP stellst du deiner Wärmepumpe also einen starken Partner an die Seite, der die Effizienz des gesamten Heizungssystems auf vielfältige Weise steigert und dazu den Wohnkomfort in deinem Zuhause merklich erhöht.

Starte smart mit Homematic IP!