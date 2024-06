Was macht eigentlich ein Avatar Fashion Designer?

Was soll ich nur anziehen? Dieses Dilemma kennen wohl die meisten Menschen. Wenn etwa eine Feier ansteht, ein Date in einem guten Restaurant oder vielleicht einfach ein sommerlicher Gang über einen Wochenmarkt. Doch was trägt man im virtuellen Leben? Seit es digitale Räume gibt, gibt es auch Avatare und Figuren, die uns im Virtuellen abbilden sollen: In frühen Chaträumen, noch mit langem Einwählen über Modem oder ISDN, haben wir uns kleine Icons ausgesucht, die unsere Persönlichkeit verkörpern sollten. In den Foren war unser Stellvertreter im Internet zu dieser Zeit nicht mehr als ein kleines Bildchen neben dem Nutzer:innennamen. Seit es allerdings Onlinegames gibt, gibt es auch erstellbare Charaktere, die uns entweder möglichst gleichen – oder aber ganz anders als wir aussehen sollen.