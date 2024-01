Werbung in Videospielen: So gelingt Marketing auf Roblox

Inzwischen ist es schon zwei Jahre her, dass Mark Zuckerberg das Metaverse als Zukunft des Internets ausgerufen und sein Unternehmen entsprechend in Meta umbenannt hat. Während Zuckerberg noch immer an der Umsetzung dieser Idee arbeitet, setzen David Baszucki und Erik Cassel mit ihrer 2004 gegründeten Plattform Roblox schon lange auf virtuelle Universen.