Wie ChatGPT das Arbeitsleben verändert: „KI wird mittelfristig keinen Richter ersetzen“

„Ich beschäftige mich schon länger mit den steuerrechtlichen Risiken in Zusammenhang mit Kryptowährungen. Dadurch haben wir in unserer Kanzlei GTK in Bonn auch immer angrenzende KI-Themen im Fokus gehabt. Bei ChatGPT wollten wir möglichst früh dabei sein und haben gleich zu Beginn des Jahres die Plus-Lizenz von GPT‑4 erworben. Damit können wir die Software auch mit unseren eigenen Dokumenten wie zum Beispiel Formularvorlagen füttern.