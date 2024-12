Wie Hightech-Schuhe den Laufsport spalten

Die Laufbahn auf dem Campus der Moi-Universität in Eldoret sieht nicht so aus, als sei sie für Champions gebaut worden. Ihr Belag ist eine Mischung aus Lehm und Kies, und sie ist zehn Meter länger als die normale 400-Meter-Strecke. Die Läufer:innen nutzen Stühle aus dem Klassenzimmer, um Start und Ziel zu markieren. Doch Eldoret, eine Stadt mit mehreren Hunderttausend Einwohnern, gilt als Kenias inoffizielle Hauptstadt des Laufsports. Ein guter Ort also, um Athleten zu entdecken, die Kenia zu einer Weltmacht des Langstreckenlaufs machen.