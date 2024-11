Wie Konsum unser Leben beeinflusst – und was wir daraus lernen können

Frank Trentmann lehrt und forscht an der University of London und am Centre for Consumer Society Research, Helsinki. Einer breiteren Öffentlichkeit ist er bekannt geworden als Autor des Buches Herrschaft der Dinge: Die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute. Darin diskutiert Trentmann die historischen, psychologischen, philosophischen und politischen Dimensionen des Habenwollens. Das Interview haben wir 2023 geführt. Es ist zuerst in der Ausgabe 1/2023 von MIT Technology Review erschienen.