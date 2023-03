Wie man mit dem richtigen Arbeitsplatz Geld sparen kann – trotz Inflation

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Bürostandort ist, muss oft mit langjährigen Vertragslaufzeiten und sukzessiven Mietpreiserhöhungen rechnen – ein veraltetes Konzept, das in Zeiten, in denen Flexibilität für viele Unternehmen an erster Stelle steht, längst nicht mehr zeitgemäß ist. Stattdessen verzeichnen Flex-Office-Lösungen auf dem Markt ein schnelles Wachstum – und das aus gutem Grund.

Flexibilität auf allen Ebenen

Die dynamische und unsichere Marktsituation erlaubt vor allem jungen Unternehmen meist nur einen vagen Blick in die Zukunft. Lange Vertragslaufzeiten können hierbei schnell zur Last werden. Flex-Offices bieten hingegen sowohl Kurz- als auch Langzeitaufenthalte an. Im Falle eines Unternehmenswachstums können Flächen spontan vergrößert – oder andernfalls auch verkleinert werden. Das Office passt sich somit dem Mieter optimal an und nicht umgekehrt. Je nach Bedürfnis können Mieter private Büros in verschiedenen Größen anmieten und auch Meeting-Räume sowie Event-Spaces stehen bei Bedarf zur Verfügung.

Kostentransparenz – trotz Inflation und Energiekrise

All-inclusive-Lösungen, wie Flex-Offices auch genannt werden, bieten Mietern häufig einen pauschalen Gesamtpreis je Arbeitsplatz. Flächen- und Energiekosten bleiben dabei unabhängig von allgemeinen Preissteigerungen. Die in herkömmlichen Büroflächen anfallenden Kosten für Internetnutzung, Druckerstationen oder Verpflegung sind im Gesamtpreis enthalten. Zusätzlich fallen keine weiteren Betriebskosten zum Beispiel für Inneneinrichtung, IT-Support und Reinigung an, da sie inklusive sind.

Hochwertige Ausstattung, die kreatives Arbeiten fördert

Die Zeit der grau-weißen, sterilen Bürosünden ist längst vorbei. Unternehmen sehen sich heutzutage nach inspirierenden Flächen um, die den Wettbewerb gegen das Homeoffice gewinnen und das Team wieder enger zusammenbringen. Unternehmen profitieren in Flex-Offices von einer von Innenarchitekten durchdachten, hochwertigen Ausstattung, die dem Zeitgeist entspricht.

Mindspace Mindspace ist ein international agierender Flex-Office-Anbieter, der das Arbeitsplatzerlebnis für Unternehmen jeder Größe neu definiert. Neben Start-ups und kleinen Unternehmen beherbergt Mindspace auch Konzerne und große Unternehmen wie GEA, Cocomore, Samsung, GoPro, Playtika und Klarna.

Erstklassiger Concierge-Service erleichtert Produktivität im Arbeitsalltag

Moderne Arbeitsplätze wie im Mindspace, einem der größten Anbieter von Co-Working-Spaces in Europa, bieten Mietern ein spannendes Arbeitsumfeld, welches den Arbeitsalltag nachweisbar erleichtert. Sogenannte Community-Manager kümmern sich bei Mindspace vor Ort um die vielen kleinen und größeren täglichen Herausforderungen, die nicht direkt mit der eigentlichen Arbeit zusammenhängen. Wellness, Lifestyle und Workshops zur Weiterentwicklung sowie interne Events aller Art fördern zudem ein unternehmensübergreifendes positives Arbeitsklima. Klar ist: Unternehmen florieren, wenn Menschen gern zur Arbeit kommen, und auch Umsätze steigen, wenn das körperliche und das seelische Well-being der Angestellten priorisiert wird. Dabei geht es nicht nur darum, einen Schreibtisch zur Verfügung zu stellen. Vielmehr sollen Spaß bei der Arbeit, branchenübergreifendes Networking und ein gemütliches Arbeitsumfeld für Mitarbeitende garantiert werden.

Möchtest du das Ganze selbst ausprobieren? Teste Mindspace und erhalte mit dem Code „T3NxMINDSPACE“ einen kostenlosen Probetag.