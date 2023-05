„Wir automatisieren, wo es sinnvoll und möglich ist“

Unternehmen weltweit sehen sich mit zahlreichen strukturellen und wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert, die ihre Produktivität bremsen. deskbird, der Softwareanbieter für digitales Workplace-Management setzt daher auf Automatisierung durch Bots und Workflows, um noch produktiver zu werden. Wie das Unternehmen seine Produktivität hochhält und welche Rolle Slack dabei spielt, erklärt Ivan Cossu, CEO & Co-Founder bei deskbird, im Interview.

Ivan, in Zeiten zunehmender Unsicherheit steht das Thema Produktivität bei vielen Unternehmen ganz oben auf der Agenda. Wie steigert deskbird die Produktivität und Effizienz und wie hilft Slack euch dabei?

Ivan Cossu: Wir sind ein äußerst schnell wachsendes Startup in einem dynamischen Markt. Da wollen wir unseren Mitarbeiter:innen natürlich die Rahmenbedingungen bieten, um das Beste aus sich herauszuholen. Als flexibles Unternehmen ermöglichen wir daher allen, an den für sie besten Arbeitsorten und zu den für sie besten Zeiten zu arbeiten. Außerdem gehören auch die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens unserer Mitarbeiter:innen über unser Perks-&-Benefits-Programm zu diesen Rahmenbedingungen. Nicht zu vergessen ist auch eine offene und transparente Kommunikationskultur. Dafür nutzen wir seit Tag eins vor allem Slack. Unsere eigene deskbird-App ist in unser Slack integriert und wir ermutigen unsere Belegschaft, dort beispielsweise ihren Arbeitsort oder einen Status einzutragen, um Abwesenheiten zu kommunizieren oder Benachrichtigungen zu pausieren. So werden Ablenkungen vermieden und produktives Arbeiten gefördert.

Ihr setzt auf ein hybrides Arbeitsmodell. Wie schafft ihr es, dass eure Mitarbeiter:innen miteinander vernetzt sind und interaktiv bleiben, auch wenn sie nicht immer an einem Ort sind?

Wir treffen uns alle sechs Monate für einige Tage an außergewöhnlichen Orten, um uns strategischen Themen anzunehmen, Zeit miteinander zu verbringen und vor allem, damit der Spaß nicht zu kurz kommt. Zusätzlich treffen sich die jeweiligen Teams etwa zwei Mal pro Jahr persönlich. Virtuell gibt es ein wöchentliches All-Hands-Meeting und zusätzlich nutzen wir den Donut Bot sehr gerne. Der bringt uns jede Woche zufällig mit Kolleg:innen zusammen, um sich auf einen virtuellen Kaffee zu treffen. So können wir aus dem Team alle auch mit den zahlreichen Neuankömmlingen, die dank unseres schnellen Wachstums monatlich dazustoßen, direkt persönlich in Kontakt treten. In der digitalen Kommunikation sind nicht zuletzt die Emoji-Reaktionen und GIFs tolle Treiber sozialer Interaktionen und unterstützen dabei, Gefühle zu teilen.

Stichwort Automatisierung für mehr Produktivität: Welche Rolle spielt Automatisierung bei euch im Unternehmen?

Unsere Zeit ist kostbar – wir automatisieren daher überall, wo es sinnvoll und möglich ist. Über den Einsatz von sich wiederholenden Erinnerungen bis hin zu verschiedensten Bots und Integrationen, die uns die Arbeit mit Tools erleichtern, versuchen wir, das Maximum herauszuholen. Workflows helfen im Produkt-Team schon bei der Automatisierung von Aufgaben, andere machen sich noch vertraut damit.

Für produktives Arbeiten im gesamten Unternehmen kommt es auf den Austausch von Informationen und Wissen an. Wie macht ihr das bei deskbird?

Wir haben eine Handvoll Slack-Channel, die verpflichtend für das gesamte Team sind. Dort werden alle wichtigen Informationen geteilt. Außerdem verfügen viele Channels über angepinnte Nachrichten und Bookmarks, die wichtige Informationsquellen für alle Mitarbeitenden sind. Auch die Kommunikation mit externen Dienstleistern findet oft über Slack Connect statt.

Viele Beschäftigte beklagen mit Meetings vollgepackte Arbeitstage als einen wesentlichen Produktivitätskiller. Was unternehmt ihr bei deskbird gegen diese zunehmende „Meeting-Fatigue“?

Zuallererst ermutigen wir unsere Teams, Meetings stets mit einer klaren Zielsetzung und Agenda zu planen. Ist ein Meeting überflüssig, empfehlen wir die synchrone oder asynchrone Kommunikation über Slack. Bei uns gibt es öffentliche und private Channels, aber auch Huddles werden gern genutzt. Wir vergleichen das immer mit dem Anklopfen an eine Bürotür: Es ist vollkommen in Ordnung, diese mal nicht zu öffnen, sprich einen Huddle abzulehnen. In den Channels ist es uns wichtig, dass alle so viel wie nötig wissen, aber nicht mit Informationen überladen werden. Situativ in Channel ein- oder auszutreten ist bei uns daher genauso üblich, wie Benachrichtigungen stummzuschalten, falls es gerade mal zu viel wird.

Die digitale Infrastruktur, Apps und Software werden für Arbeitnehmer:innen immer entscheidender bei der Jobwahl. Teilt ihr die Erfahrung?

Wir haben festgestellt, dass wir unseren Mitarbeiter:innen die beste Erfahrung bieten, wenn wir ihnen alle nötigen Tools an die Hand geben, um ihren Job bestmöglich zu erledigen. Um den Arbeitsalltag so effizient wie möglich zu gestalten, richten wir uns bei der Auswahl neuer Tools nach unseren Leitfragen und achten auf eine gute User-Experience, nahtlose Integration sowie reibungslose Funktionalität.

Ivan, vielen Dank für das Gespräch!

deskbird ist die führende App für Arbeitsplatzmanagement und bietet eine umfassende Softwarelösung für hybride Unternehmen. Mitarbeitende können sehen, wer im Büro ist, ihre Büro- und Heimarbeitstage planen und Schreibtische mit nur zwei Klicks buchen. Arbeitsplatzmanager erhalten eine Vogelperspektive auf Statistiken wie Bürobelegung und -nutzung und können so einen flexiblen Arbeitsplatz schaffen, den die Mitarbeitenden lieben. deskbird ist eines der am schnellsten wachsenden SaaS-Startups in Europa, das die Arbeitsplätze von morgen gestaltet. Schaeffler, Heineken, KFC, Knauf, Volksbank und viele mehr vertrauen deskbird, um ihre Mitarbeitenden glücklich und produktiv zu halten.