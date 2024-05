Für Kreative, die mehr wollen: Das Xiaomi Pad 6S Pro

Tablets haben unseren Business-Lifestyle verändert. Das Xiaomi Pad 6S Pro ist das Atelier, in dem Kunst entsteht: die Abschlussarbeit des Studenten, der noch am Anfang steht; die Konzeption der neuen Galerie des Meisters. Denn es ist mit 590 Gramm so leicht und mit 6,26 Millimetern so dünn, dass du es überallhin mitnehmen kannst. Der Kreative muss schließlich in die Welt! Leonardo Da Vinci saß ja auch nicht den ganzen Tag im Office.

Das Xiaomi Pad 6S Pro ist das Design-Studio, auf dem die Marketing-Kampagne entworfen wird, die später den Cannes Lions gewinnt – den Oscar der Werbebranche. Denn Kreativität entsteht selten im Büro, am festen Platz, sondern dann, wenn wir uns treiben lassen, neue Orte aufsuchen, die Inspiration in der Hotel-Lobby, am See oder Hafen suchen.

Die besten Ideen werden kommen, wenn du einfach nur deine Umgebung beobachtest, Impressionen direkt mit der ultrascharfen 50-Megapixel-Hauptkamera von Xiaomis neuem Flaggschiff-Tablet einfängst und auf dem 12,4 Zoll großem 3K-Display mit 3048 x 2032 Pixeln und 294 PPI Pixeldichte veredelst, das dank DCI-P3-Farbumfang, 12-Bit-Farbtiefe und adaptivem HDR optimale Bedingungen für Profis bietet.

Die Specs im Überblick:



Echt groß, trotzdem super leicht: 12,4-Zoll-Display bei 590 Gramm

Echt scharf, hell und verdammt schnell: 3K-Display (3048×2032 Pixel), 294 Pixel pro Zoll (PPI) 900 cd/m2 mit HDR10, 144 Hertz Bildwiederholrate

Ein Highend-Laptop im Tablet-Format mit ultraklarem 3K-Display

Das Xiaomi Pad 6S Pro ist das Filmstudio mit performantem Snapdragon-8-Gen-2-Mobile-Prozessor und ultraklarem 3K Display, auf dem mit dem filigranen Xiaomi Focus Pen Storyboards entworfen werden können. Bei 8.192 Druckempfindlichkeitsstufen und einer Abtastrate von 240 Hertz wird jeder glücklich – egal, ob du Drehbücher schreiben oder Bilder kolorieren willst: Das Schreib- und Zeichenerlebnis ist sensationell.

Dank „Tap to Share“ von HyperOS lassen sich kinderleicht die Fotos von der Location für den nächsten Kinofilm via NFC vom Xiaomi 14 auf das große 12,4-Zoll-Display des Pad 6S Pro beamen, und schon entsteht das nächste Meisterwerk direkt hier, am Tablet. Laptops waren gestern.

Youtuber können gar mit einem Xiaomi 14 oder 14 Ultra Smartphone filmen und das Xiaomi Pad 6S Pro als mobilen Monitor im Regie-Modus verwenden. So lassen sich bis zu vier HyperOS-Geräte zum Filmen benutzen und diese alle über Xiaomis neues Flaggschiff-Tablet synchronisieren. Ein Traum für Kreative, die aus mehreren Winkeln shooten wollen. Zum Beispiel für die nächste Kochshow, bei der eine Smartphone-Kamera über Kopf hängt, um den Gaumenschmaus perfekt einzufangen.

Von 0 auf 100 Prozent Akku in nur 35 Minuten: Perfekt für Vielflieger und alle, die mehr im Business wollen

Das Xiaomi Pad 6S Pro ist das perfekte Tablet für Vielflieger und alle, die maximale Produktivität schätzen – immer und überall. Du kennst das: Du sitzt am Flughafen in der Lounge, arbeitest noch schnell an dem wichtigen Pitch und der Akku neigt sich dem Ende. Aber dank effizientem 120-Watt-HyperCharge ist die 10.000-Milliamperestunden-Batterie in nur 35 Minuten komplett aufgeladen. Selbst wenn der Ladebalken schon rot leuchtet, lässt sich Xiaomis Highend-Tablet noch vor dem Boarding auf maximale Laufleistung pushen.

Wer viel in Videocalls sitzt, bekommt gleich den nächsten Wow-Moment: Dank der 32-Megapixel-Selfie-Kamera kann die Konkurrenz einpacken. Bei anderen Tablets sind etwa zwölf Megapixel der Standard. Business-Profis profitieren von der Multi-Fenster-Anzeige von bis zu vier Anwendungen, um etwa E-Mails, die Präsentation, Linkedin und noch eine weitere App gleichzeitig einzublenden. Und sie werden Gefallen finden an der Xiaomi Interconnectivity Suite, um alle Inhalte von HyperOS-basierten Smartphones auf dem Tablet zu spiegeln.

Massig Bonus-Features für Xiaomi 14 Besitzer

Ein besonderes Highlight des Xiaomi Pad 6S Pro ist seine Interkonnektivität mit dem gesamten Xiaomi-Ökosystem:

Mit Startschirm+ kannst du direkt von der Oberfläche des Xiaomi Pad 6S Pro mit einem Xiaomi 14 (Ultra) interagieren, um Anrufe anzunehmen und Nachrichten zu beantworten.

Drag & Drop wie auf dem PC: Dateien lassen sich direkt vom Smartphone aufs Tablet schieben.

Zwei Geräte, eine Kamerasteuerung: Du kannst Fotos mit dem Xiaomi 14 (Ultra) schießen und direkt auf dem Xiaomi Pad 6S Pro in die Notizen-App einfügen. Super praktisch, um schnell Impressionen festzuhalten.

Der Xiaomi Smart Hub verbindet bis zu sieben Geräte gleichzeitig: Dein nächstes Tablet sagt dir, ob der Saugroboter bereits das Büro geputzt hat, bevor das nächste Meeting ansteht.

Und bald kommen die großen KI-Upgrades – KI-Untertitel etwa, um Videocalls zu transkribieren oder sogar in Echtzeit übersetzen zu lassen. KI wird unsere Arbeitswelt verändern und das Maximum an Produktivität aus deinem Lifestyle herauskitzeln.