So pusht du mit Zinshopping die Rendite

Im aktuellen Marktumfeld kann gezieltes Zinshopping die Rendite erheblich steigern. Mit WeltSparen findest du unkompliziert die besten Angebote für Fest- und Tagesgeld und profitierst von attraktiven Zinssätzen.

Festgeld und Tagesgeld: Rendite steigern mit Zinshopping

Beim Festgeld bietet WeltSparen Zinsen von bis zu 3,50 Prozent p.a. an. Durch regelmäßiges Überprüfen und Vergleichen der Festgeldangebote kannst du von den besten verfügbaren Zinssätzen profitieren und deine Rendite über den gewählten Zeitraum maximieren. Entscheiden sich Anleger:innen für ein Tagesgeldkonto, können sie bei WeltSparen von Zinssätzen bis zu 3,25 Prozent profitieren. Hier ist Zinshopping besonders nützlich, da die Zinssätze häufig angepasst werden. Durch einen regelmäßigen Vergleich der aktuellen Angebote kannst du deine Einlagen bei Banken platzieren, die momentan die besten Zinsen bieten, ohne dich langfristig binden zu müssen.

Digitale Vermögensverwaltung: Langfristig global investieren

WeltSparen bietet dir neben Fest- und Tagesgeld auch eine digitale Vermögensverwaltung, die weltweit in über 8.000 Aktien investiert. Mit einer Renditeerwartung von bis zu 7,3 Prozent p.a. richtet sich dieses Angebot an alle, die langfristig und diversifiziert an globalen Chancen teilhaben möchten.

Sicherheit durch renommierte Partnerbanken

WeltSparen kooperiert ausschließlich mit europäischen Banken, die strengen Sicherheitskriterien entsprechen. So bleibt deine Anlage sicher und du profitierst von besonders attraktiven Konditionen, die die Zinswende mit sich bringt.

Die WeltSparen-App: Alles im Blick, immer griffbereit

Verwalte deine Anlagen ganz bequem in der WeltSparen-App für iOS und Android. Die benutzerfreundliche App hilft dir, Zinssätze zu vergleichen und die besten Angebote direkt zu nutzen. Fragen? Der telefonische Kundenservice steht dir jederzeit zur Seite. WeltSparen setzt auf transparente Kommunikation, um dich bestmöglich bei deiner Geldanlage zu unterstützen.