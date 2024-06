30 Grad und kein Urlaub in Sicht? So bringst du den Sommer ins Büro

Der Sommer kann hart sein, wenn es schon morgens heiß genug für einen Sprung in den Pool ist, der halbe Freundeskreis sich durch die Weltgeschichte treiben lässt – und man selbst dazu verdammt ist, im Büro die Stellung zu halten. Aber egal, ob ihr nur noch ein Weilchen bis zu eurem Urlaub ausharren müsst oder auf absehbare Zeit gar keine freien Tage in Aussicht habt: Es gibt Mittel und Wege, sich auch am Schreibtisch in Sommerlaune zu versetzen.

Hier kommen die Tipps der t3n-Redaktion.

1. Ein bisschen Sommer für die Augen

Wer sich den Sommer ins Büro holen will, fängt am besten mit der Optik an. Was spricht dagegen, sich mit sommerlichen – und gute Laune verbreitenden – Accessoires zu umgeben? Postkarten, Blumen, Muscheln: Eurer Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, bis auf die des guten Geschmacks vielleicht.

Den Blick für einen Moment in einem Retro-Strand-Poster zu versenken sorgt jedenfalls für ein besseres Gefühl, als sich durch die Urlaubsfotos der Facebook-Bekanntschaften zu scrollen. Wir haben zum Beispiel ein schönes Exemplar bei Junique gefunden (siehe links), das Design-Startup hat aber noch mehr schöne Sommer-Poster auf Lager.

2. Findet Gleichgesinnte, um das Beste aus der Situation zu machen

Am besten lässt sich eine schwierige Situation durchstehen, wenn man sich mit denen zusammentut, die genauso leiden müssen. Wenn ihr mit euren Kollegen, die ebenfalls im Büro die Stellung halten, draußen Mittagessen geht, den Sonnenschirm im Außenbereich aufspannt und vorsorglich das Feierabendbier in die Kühlung legt, werdet ihr euch nicht mehr so allein vorkommen. Zusammen könnt ihr das Beste aus der Situation machen, ohne euch alleine, hinter eurem Monitor versteckt, grämen zu müssen. Mit der richtigen Motivation schafft ihr auf diese Weise trotz allem ein positives, produktives Klima im Büro – wie diese Motivation aussehen könnte? Einfach weiterlesen.

3. Eis für alle!

Was gibt es besseres als ein Eis, wenn es draußen heiß ist! Eis ist nicht nur eine gute Motivationshilfe, um unliebsame Aufgaben endlich zu erledigen, sondern sorgt auch im Team für Urlaubsstimmung – besonders, wenn man es nicht selbst bezahlen muss. Richtig tolle Chefs lassen von Zeit zu Zeit sogar mal einen Eiswagen auf dem Büroparkplatz vorfahren (und lesen das hier hoffentlich gerade).

Ansonsten greift einfach zur Sparfuchs-Variante: Fruchtsaft in Eiswürfel-Förmchen gießen und, wenn die Flüssigkeit leicht angefroren ist, jeden Würfel mit einem Zahnstocher versehen. Noch ein bisschen länger warten, das selbstgemachte Eis aus der Form lösen, an die Kollegen verteilen und sich zum Mitarbeiter des Monats wählen lassen.

4. Wasser mit Früchten!

Die schnöden 1,5 Liter Flüssigkeit, die man pro Tag so zu sich nehmen soll, lassen sich wunderbar sommerlich aufpeppen: mit Früchten, Kräutern oder Gemüse, die püriert oder häppchenweise ins Wasser gerührt werden. Frische Minze, Gurken, Zitronen oder Limetten gelten als besonders erfrischend, aber auch Himbeeren, Melonen oder die Kombination Erdbeere-Basilikum machen ordentlich was her. Eiswürfel, Strohhalm und für die, die es ganz dekadent mögen, noch ein Schirmchen rein – fertig ist der Office-Cocktail.

Pro-Tipp: Wer richtig Eindruck schinden will, nimmt selbst gemachte Sommer-Limonade (Rezepte zum Beispiel bei den Küchengöttern) mit ins Büro.

5. Die beste Sommer-Playlist der Welt

Ebenfalls für mehr Sommerlaune sorgt die passende Musik auf den Ohren. Zu Weihnachten funktioniert der Trick ja schließlich auch (ihr wisst schon, Last Christmas und so).

Mottet eure bisherige Standard-Playlist ein! Spielt eure Ferien-Favoriten der letzten Jahrzehnte hintereinander ab und schwelgt in Erinnerungen an vergangene Urlaubsabenteuer. Wer keine Zeit für Playlist-Gebastel hat, kann natürlich auch auf massenhaft vorgefertigte Compilations zurückgreifen: Allein bei Spotify finden sich unter dem Stichwort „Summer“ unzählige davon, von Acoustic und Chill über Cruising und Barbeque bis hin zu Summer Bash und Summer Party.

6. Arbeiten nach Sommerzeit-Standard

Wenn es draußen heiß ist, sind die frühen Morgenstunden oft die angenehmste Tageszeit. Später, wenn es überall warm und stickig wird, leidet dagegen die Konzentration. Wenn ihr im Homeoffice arbeitet oder euren Arbeitsbeginn flexibel festlegen könnt, versucht doch mal, früher anzufangen als sonst. Immerhin kommt man eigentlich ganz gut aus den Federn, wenn es draußen hell und freundlich ist. Und je eher die anstehenden Aufgaben erledigt sind, desto eher fängt der Teil des Tages an, den ihr einfach nur genießen könnt.

Denkt dran: Die Zeiten, in denen ihr quasi im Dunkeln ins Büro fahrt und im Dunkeln wieder nach Hause kommt, kommen früh genug zurück. Also erlaubt euch auch mal einen frühen Abgang.

7. So viel frische Luft wie möglich

Der stickigen Enge im Büro lässt sich natürlich am besten entgehen, indem man sich so viel wie möglich draußen aufhält. Das fängt beim Weg zur Arbeit an, der sich vielleicht auch mal zu Fuß, auf dem Rad oder dem Longboard zurücklegen lässt. Vielleicht liegt sogar ein Freibad auf dem Weg, bei dem ihr einen Zwischenstopp einlegen könnt?

„Mit Decke, Buch und Sandwiches zur Mittagspause in den Park.“

8. Sommer-Garderobe

Weiter geht’s mit der Mittagspause: Mitgebrachte Sandwiches und Snacks kann man schließlich auch auf der Terrasse oder im Park essen – Pro-Tipp: ein Buch und eine leichte Decke einpacken, dann kommt richtiges Urlaubsfeeling auf. Statt einer Zigaretten-Pause kann man mit den Kollegen auch Eis-Pausen einlegen (siehe Punkt 2-4) und nach Feierabend gibt’s vielleicht einen nicht ganz so jungfräulichen Sommer-Cocktail oder eine gemeinsame Fußball-Session auf dem nächsten Bolzplatz. Spätestens, wenn ihr mit Grasflecken auf den Klamotten nach Hause kommt, werdet ihr euch fühlen wie früher in den Sommerferien.

An diesem Punkt wird es etwas tricky. Denn die Verfasserin dieser Zeilen sitzt in Jeans und Sneakers am Schreibtisch und beäugt neidisch die Kollegen, die es besser gemacht haben: Flip-Flops, Bermudas, Tops und Sommerkleider. Sommerkleidung sorgt nicht nur für eine deutlich ausgeglichenere Körpertemperatur, sie bedeutet auch Freiheit: zum Beispiel wenn man eine kühle Brise auf der Haut spürt oder in der Pause barfuß über das Gras im Park laufen kann. Es sind eben die kleinen Dinge, die das berühmte Sommerfeeling ausmachen.

Deswegen müsst ihr auch nicht auf den nächsten Urlaub warten, um den Sommer so richtig zu genießen. Versucht, so viele Aspekte der schönsten Jahreszeit wie möglich in euren Alltag aufzunehmen. Dann habt ihr dieses besondere Feeling, das den Sommer umgibt, bald auch im Büro.

