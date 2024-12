Diese 9 Games könnt ihr an Weihnachten gut zwischendurch spielen

Auch in diesem Jahr gab es wieder etliche von ihnen: die ultralangen Videospiele, die euch in ihren offenen Spielwelten mit etlichen Aufgaben zuschütten. Wer hier jeden Zipfel erkunden und jedes Collectable einsammeln will, der kann mitunter schon über 100 Stunden in ein solches Spiel stecken.

Das kann freilich auf Dauer etwas ermüdend sein. Sei es nun ein Final Fantasy, ein Dragon Age oder auch ein Metaphor: Refantazio – diese Spiele sind dafür gemacht, über Wochen wenn nicht Monate zu unterhalten.

Die kürzeren Spiele, oft mit originelleren Spielideen, können zwischen diesen Open Worlds oftmals verloren gehen. Games also, die ihr in fünf Stunden oder weniger durchgespielt habt. Die aber im besten Fall trotzdem einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und die ihr auch wunderbar zwischendurch spielen könnt – gerade an den Feiertagen.

9 Spiele, die ihr gut zwischendurch spielen könnt:

9 Bilder ansehen Kurze Videospiele: Diese tollen Games habt ihr schnell durchgespielt

Ruckzuck könnt ihr euch diese acht Spiele auf die Liste der durchgezockten Games schreiben. Die Trophäen oder Achievements einsammeln und wissen, dass euer Backlog vielleicht etwas kleiner geworden ist.

Vor allem haben können euch diese acht Spiele ziemlich einzigartige Spielerlebnisse verschaffen. Denn sie alle haben ungewöhnliche Ideen oder Spielmechaniken, die nur deswegen so gut funktionieren, weil die Spiele so kurz sind. Viele noch so gute Ideen können in der weiter einer Open World auch einfach verloren gehen.

Und auch wenn ihr nicht alle dieser acht Spiele noch dieses Jahr durchspielen wollt, so können sie sehr gute Lückenfüller für das kommende Jahre sein. Immer dann, wenn ihr ein kurzes aber intensives Spiel sucht – vielleicht auch entspannend nach dem Feierabend.

