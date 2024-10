t3n Plus: Das neue Abomodell von t3n

Jede Menge Inhalte und Wissen: Unser neues Abo Plus. (Bild: t3n)

Es gibt Neuigkeiten: Diese Woche haben wir unser neues Abomodell Plus gelauncht! Auf diesem Wege möchten wir dir alle relevanten Neuigkeiten und Informationen dazu mitgeben.

t3n Plus: Alle Inhalte im Überblick

Das t3n Magazin als digitale Ausgabe

Ausführliche Analysen, spannende Reportagen und geballtes Praxiswissen für digitale Pioniere: Mit dem t3n Magazin sicherst du dir deinen Wissensvorsprung zur digitalen Wirtschaft. Mit einem Plus-Abo bekommst du unser Heft alle drei Monate als digitale Ausgabe in der t3n App.

Die deutsche, digitale Ausgabe der MIT Technology Review

Achtmal im Jahr erhältst du außerdem die deutsche Lizenzausgabe der MIT Technology Review, dem Magazin des renommierten Massachusetts Institute of Technology in Cambridge – mit aktuellen Berichten, Analysen und Artikeln aus der Welt der Technik, Wissenschaft und Wirtschaft.

Exklusive Inhalte und weniger Werbung

Mit einem Plus-Abo erhältst du wöchentlich zehn zusätzliche, exklusive Artikel auf t3n.de – vollgepackt mit Analysen, Interviews und spannenden Informationen zu den wichtigsten Themen der digitalen Welt.

Außerdem genießt du t3n.de mit deutlich weniger Werbung – so kannst du dich voll und ganz auf die Inhalte konzentrieren, ohne abgelenkt zu werden.

Der Plus-Newsletter: Deine händische Kuration

Damit du die besten Inhalte auch wirklich immer im Blick hast, erhalten Plus-Member einen exklusiven Newsletter, der wöchentlich händisch kuratiert wird. So bleibst du stets auf dem Laufenden.

Zugriff auf das Magazinarchiv

Ein echtes Highlight: In der t3n App hast du als Plus-Abonnent:in Zugang zum kompletten Magazinarchiv! Das bedeutet, dass dir eine riesige Sammlung von Artikeln, Interviews, Analysen und weiteren Ressourcen zur Verfügung steht, die seit 2005 im Rahmen des t3n Magazins veröffentlicht wurden – leider jedoch ohne (digitale) Stickerbögen. 😉

Für die deutsche Ausgabe der MIT Technology Review gibt es ebenfalls einen Archivzugang mit allen Heften ab 2024.

Jetzt Plus testen – für einen Euro

Für alle, die jetzt interessiert nach vorne gebeugt am Bildschirm sitzen: Für nur einen Euro kannst du unser neues Abo Plus einen ganzen Monat testen – ganz unverbindlich.

Wenn du nach Ablauf deines Testmonats weiterhin Plus-Member bleiben möchtest, werden 2,99 Euro wöchentlich bei monatlicher Abrechnung oder aber 2,39 Euro bei jährlicher Abrechnung fällig.

Das neue Plus-Abo ist damit eine flexible und erschwingliche Möglichkeit, dir exklusive Premium-Inhalte und relevantes Wissen zu sichern.

Neuer Badge – das Plus-Symbol

Ein neues, kleines Detail: Der bisherige Pro-Badge wird ab sofort zum Plus-Badge. Inhalte, die mit einem ➕gekennzeichnet sind, sind fortan exklusiv für Plus- und Pro-Member verfügbar.

t3n Plus: Das neue Abomodell von t3n

Das neue t3n Plus-Abo bietet dir nicht nur den Zugang zu hochwertigen Inhalten und einem umfassenden Archiv, sondern auch weniger Werbung und einen exklusiven Newsletter, der dich immer auf dem Laufenden hält.

Starte jetzt und tauche ein in die Welt von t3n – spreading knowledge and future optimism. Weitere Infos findest du auf t3n.de/plus/abo. Wie immer gilt: Bei Rückfragen melde dich jederzeit gerne via support@t3n.de bei uns.