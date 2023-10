Activision-Blizzard-Spiele erst nächstes Jahr im Xbox Game Pass

Kommen Diablo und WoW in den Game Pass? (Foto: Miguel Lagoa/Shutterstock)

Activision Blizzard hat kürzlich Klarstellungen bezüglich der Integration seines Spiele-Line-ups in den Xbox Game Pass getroffen. In einem Beitrag auf X teilt das Unternehmen mit, dass die Spiele von Activision Blizzard in den Xbox Game Pass aufgenommen werden, nachdem der Deal mit Microsoft abgeschlossen ist.

Dies ist planmäßig für diesen Freitag vorgesehen, allerdings steht die Genehmigung durch eine britische Aufsichtsbehörde noch aus, was das Unternehmen in einer etwas schwierigen Position lässt. Die Kommunikation von Activision Blizzard bleibt dabei recht vage und zurückhaltend, was die konkreten Pläne angeht.

Aus dem Beitrag geht jedoch klar hervor, dass die heiß erwarteten Titel Call of Duty: Modern Warfare 3 und Diablo IV nicht mehr in diesem Jahr im Game Pass verfügbar sein werden, sondern die Integration dieser Spiele erst im Laufe des nächsten Jahres erwartet wird.

Spiele sollen frühestens 2024 erscheinen

Nach dem Abschluss des Deals mit Microsoft plant Activision Blizzard, seine Spiele im Xbox Game Pass zur Verfügung zu stellen, wobei voraussichtlich die ersten Titel im Laufe des nächsten Jahres dort erscheinen sollen.

Welche Spiele das genau sein werden und ob es sich dabei um große Marken wie Call of Duty oder Diablo handeln wird, hat das Unternehmen allerdings nicht verraten.

Unklar bleibt auch, wie Abospiele wie World of Warcraft in diesem Rahmen gehandhabt werden. Die Frage, ob das WoW-Abo dann im Game Pass enthalten sein wird oder ob das Spiel außen vor bleibt, ist noch offen.

Es wäre denkbar, dass heiß erwartete Neuerscheinungen in einer Premium-Edition früher spielbar sind und Game-Pass-Abonnenten eventuell etwas länger auf den Zugang warten müssen, ähnlich, wie es bei Starfield der Fall war. Doch zu diesem Zeitpunkt bleibt das alles reine Spekulation.

Die Deadline ist der 18. Oktober

Erst kürzlich wurde die Deadline für den Abschluss des monumentalen Deals zwischen Microsoft und Activision Blizzard auf den 18. Oktober verlängert. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt sein, damit der 69 Milliarden Dollar schwere Deal reibungslos über die Bühne gehen kann.

Erst mit dem Abschluss des Deals können die beiden Unternehmen konkrete Pläne schmieden, welche Spiele von Activision Blizzard in den Game Pass integriert werden und zu welchem Zeitpunkt das geschehen soll. Es besteht die Möglichkeit, dass der Deal bereits vor dem 18. Oktober abgeschlossen wird.

