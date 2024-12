Was ist AGI? OpenAI und Microsoft definieren das anhand einer besonderen Benchmark

Einer der magischen Begriffe in der KI-Welt ist AGI, die Abkürzung für Artificial General Intelligence. Seit generative KI-Modelle wie etwa ChatGPT im Mainstream angekommen sind, wird das Konzept immer ernsthafter diskutiert.

Es gibt keine universell gültige Definition für AGI

Die Grundidee dahinter: Ein KI-Modell wird hinsichtlich seiner Fähigkeiten dem Menschen ebenbürtiger oder wächst sogar über ihn hinaus. Eine universell gültige Definition für AGI gibt es nicht.

OpenAI spricht in Bezug auf AGI von „KI-Systeme(n), die grundlegend schlauer sind als Menschen“, und von „hochgradig autonomen Systemen, die den Menschen bei den meisten wirtschaftlich wertvollen Arbeiten übertreffen“.

AGI = 100 Milliarden Dollar Gewinn?

OpenAI und Microsoft haben angeblich definiert, was AGI für sie ist – und zwar über einen monetären Wert. Das berichtet The Information, demnach handele es sich um eine interne Definition. Sie hätten sich darauf geeinigt, AGI als ein System zu definieren, das 100 Milliarden US-Dollar Gewinn erwirtschaften kann. Die Vereinbarung dazu soll aus dem Jahr 2023 stammen, The Information bezieht sich dabei auf interne Dokumente.

Wie weit der Weg dorthin ist, machen aktuelle Zahlen deutlich. The Information schrieb im Oktober unter Berufung auf Finanzdokumente, dass OpenAI zwischen 2023 und 2028 mit Verlusten von rund 44 Milliarden Dollar rechnet und 2029 einen Umsatz von 100 Milliarden Dollar erreichen könnte.

Das sagt OpenAI-CEO Sam Altman zu AGI

OpenAI-CEO Sam Altman sagte Anfang Dezember beim Dealbook Summit der New York Times, er schätze, „wir werden AGI früher erreichen, als die meisten Menschen auf der Welt denken“.

OpenAI wurde 2015 als gemeinnützige Forschungsorganisation gegründet. Im November berichtete Bloomberg, dass OpenAI in Vorgesprächen mit der Generalstaatsanwaltschaft von Kalifornien über die Umwandlung in ein gewinnorientiertes Unternehmen sei.

