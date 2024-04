AI for Society: Verwirkliche deine Geschäftsidee mit Solve for Tomorrow 

AI hat das Potenzial, die Welt zu verändern, wie wir sie kennen. Warum also nicht das Beste aus ihr herausholen? Darum geht es beim Ideenwettbewerb Solve for Tomorrow unter dem Motto AI for Society: Hier bist du nicht nur richtig, wenn du eine Idee hast, wie AI gesellschaftlichen Mehrwert bringen kann. Das Programm zeigt dir auch, wie du künstliche Intelligenz während deines Gründungsprozesses sinnvoll nutzen kannst. AI-Kompetenz ist neben Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritischem Denken einer der Zukunfts-Skills, die dieser Wettbewerb vermittelt. Den Auftakt bildet ein Kick-off-Event mit AI Hackathon und inspirierenden Insights von AI-Experte Julian van Dieken.

Prompting, AI-Tools und Design Thinking: Das erwartet dich



Das Event findet am Freitag, 26. April, im Impact Hub Berlin statt – und du kannst dabei sein! Zum Einstieg gibt es Inspiration von AI-Experte Julian van Dieken, der aktuell schon auf Social Media mit Tausenden Nutzer:innen Einblicke in die Entwicklung von AI teilt. In einem Prompting-Hackathon zeigt dir Julian, wie du Prompts schreibst, um deine Zukunftsidee für eine nachhaltige Welt von morgen mit Bild-AI zu visualisieren.

Mit AI lassen sich nicht nur eindrucksvolle Bildwelten generieren. Künstliche Intelligenz kann auch bei der Suche und Verfeinerung einer Business-Idee helfen. Wie genau, erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Design-Thinking-Workshop von erfahrenen Coaches. Du hast eine vage Vorstellung für eine technologische Lösung, die Bildung besser macht, Gesundheit fördert oder die uns sicherer und umweltfreundlicher von A nach B bringt? In dem Workshop arbeitet ihr in Teams daran, eure Ideen zu konkretisieren und bekommt Einblicke, wie ihr euch dabei diverse AI-Tools zunutze machen könnt.

AI Prompting Kick-off in Berlin – sei dabei:

Wo? Impact Hub Berlin, Rollbergstraße 28A, 12053 Berlin

Wann? Freitag, 26. April, 9 bis 16 Uhr

Mit: Armand Zorn, Mitglied des Deutschen Bundestages und politischer Schirmherr von Solve for Tomorrow, AI-Experte Julian van Dieken und Samsung Electronics

Interesse geweckt? Wer 16 bis 25 Jahre alt ist, kann sich einen der limitierten Gästeplätze kostenfrei sichern. Schicke dazu einfach eine Mail mit deinem Namen, Alter und einer (gut erreichbaren) E-Mail-Adresse bis zum 24. April 2024 an: samsung.cc@ketchum.de.*

Bewerben, Zukunft gestalten und Tech-Preise gewinnen

Du hast Lust bekommen, den Wandel selbst aktiv mitzugestalten, dich in Sachen AI aufzuschlauen und nachhaltige Business-Ideen zu entwickeln? Dann kannst du dich bei Solve for Tomorrow für die neue Runde auf dieser Website bewerben. Dafür benötigst du eine erste Idee und hast im besten Fall bereits motivierte Mitstreiter:innen.



Hast du mit deinem Team bei der Einreichung überzeugt, bekommt ihr auf eurem Weg in die Gründung jede Menge Unterstützung von Samsung. Erfahrene Mentor:innen stehen euch in allen Phasen der Umsetzung zur Seite. Ihr bekommt neben Wissen rund um den Future-Skill AI unternehmerische Fähigkeiten an die Hand, werdet bei der Entwicklung eures Business-Modells begleitet und erfahrt, wie ihr eure Idee vermarkten könnt. Pitch-Trainings inklusive! Neben dem Beitrag zur Verbesserung von Umwelt und Gesellschaft hast du die Chance auf attraktive Technik-Preise und finanzielle Unterstützung, die dich beim Aufbau deiner Business-Idee unterstützen.

„Ich dachte immer, dass Menschen wie ich nicht den Einfluss haben, etwas in der Gesellschaft zu bewirken. Solve for Tomorrow hat einen Schalter in meinem Kopf umgelegt und mir gezeigt, dass ich tatsächlich versuchen kann, die Welt zum Besseren zu verändern.“ – das sagt Solve-for-Tomorrow-Alumni Adrian Rhaese von Streetlightechnology.

Wenn du auch etwas bewegen möchtest, dann starte jetzt deine Reise mit Solve for Tomorrow.

*Die Daten werden vertraulich behandelt, ausschließlich für die Vermittlung der Gästeplätze verwendet und nach der Durchführung des Events vollständig gelöscht. Ein Widerruf (an samsung.cc@ketchum.de) ist jederzeit möglich.