Angestellte zufrieden wie nie mit Arbeitgebern – viele wollen dennoch den Job wechseln

Eine neue Studie kommt zu einem Ergebnis, mit dem man eigentlich zufrieden sein könnte: „Deutschlands Arbeitnehmer:innen sind zufriedener denn je: 79 Prozent sagen, dass sie ‚eher zufrieden‘ bis ‚vollkommen zufrieden‘ mit ihren Arbeitsbedingungen sind.“ Das hat die Personalberatung Avantgarde Experts aus München herausgefunden. Das ist, so führen die HR-Expert:innen aus, die solche Zahlen seit 2016 erheben, der höchste Wert ever. Und die Arbeitszufriedenheit liegt auch deutlich über dem Vorjahreswert (68 Prozent) und sogar über dem bisherigen Höchstwert von 2019 (72 Prozent). Haben die Unternehmen also das Thema „drohender Fachkräftemangel“ verinnerlicht und hören genauer hin, wie sie Mitarbeitende halten und zufriedenstellen können?