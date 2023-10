Beschäftigte schätzen ihre Jobchancen gut ein – was das für Unternehmen bedeutet

Liebe Leserinnen und Leser, trotz schwächelnder Wirtschaft und leicht rückgängigen Beschäftigungszahlen sind deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbstbewusst, was ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt angeht. Wie der aktuelle Jobwechsel-Kompass der Königsteiner Gruppe zeigt, schätzen die Deutschen ihre Position derzeit, aber auch in Zukunft, positiv ein. Ein Grund dafür ist der anhaltende Fachkräftemangel. Vor allem IT-Arbeitskräfte bleiben – trotz Massenentlassungen in der Startup-Branche – weiter heißbegehrt.