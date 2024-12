Bahnvorhersage.de: Mit dieser Webseite sollt ihr zuverlässige Zugverbindungen finden

Pünktlich ankommen mit der Deutschen Bahn? Mithilfe einer KI-gestützten Webseite in Zukunft besser planbar. (Foto: travelview / Shutterstock)

Das Reisen mit der Deutschen Bahn stellt selbst die geduldigsten Menschen vor ungeahnte Herausforderungen: Verspätungen oder komplette Zugausfälle sorgen immer wieder dafür, dass Reisende ihr Ziel nur sehr mühsam erreichen. Wer die Schuld an den tagtäglich verspäteten oder ausgefallenen Zügen trägt, darüber herrscht Uneinigkeit – Verkehrsministerium und Deutsche Bahn schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu.

Geoinformatikstudent Theo Döllmann dachte hingegen nicht in Problemen, sondern in Lösungen – und fand diese in einem von ihm entwickelten KI-Modell, mit dem sich hilfreiche Aussagen darüber treffen lassen, wie pünktlich und zuverlässig die geplante Zugverbindung tatsächlich sein wird.

Für seinen Onlinedienst Banvorhersage.de analysierte Döllmann rund eine Milliarde Zughalte aus der Vergangenheit mit Blick auf die durchschnittlichen Verspätungen pro Monat, im Tagesverlauf oder je nach Zugtyp, wie er bei einem Auftrag auf dem Chaos Communication Congress (38C3) erklärte. Dieser umfangreiche Datensatz von 700 Gigabyte ergab im Abgleich mit offiziellen Daten der Deutschen Bahn valide und aussagekräftige Ergebnisse.

Auf Basis dieser Verspätungsdaten trainierte Theo Döllmann ein KI-Modell, um die Wahrscheinlichkeit einer ungestörten Zugverbindung vorherzusagen. Pro Woche wird sein System um etwa acht Millionen Datenpunkte ergänzt.

Aus den Ergebnissen geht hervor, was Bahnreisende in der Praxis bereits zur Genüge erlebt haben: Je länger die zurückzulegende Strecke, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man von Zugverspätungen betroffen ist. Wer Kurzstrecke fährt, kommt meist einigermaßen pünktlich ans Ziel.

Mit diesem Tool kommen Bahnreisende pünktlich(er) ans Ziel

Für diese Erkenntnisse wäre wohl keine KI-Analyse notwendig gewesen, aber: Auf der von Theo Döllmann entwickelten Webseite ergeben sich sogenannte Verbindungsscores, die eine Aussage darüber treffen, wie sicher die Anschlüsse einer Zugverbindung sind. Dieser Score „wird aus Zugverspätungsvorhersagen eines Machine-Learning-Modells und der Umsteigezeit berechnet“, heißt es auf der Webseite. So ergibt sich, zumindest für Reisen innerhalb Deutschlands, eine Art Rankingsystem, welche Verbindung am besten funktioniert.

Laut Döllmann sollten Bahnreisende vor allem auf die Uhrzeit achten, wenn sie ihre Zugverbindungen planen: Die Zeitfenster morgens gegen 6 Uhr und nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr seien leider ungeeignet, hier gebe es die meisten Verspätungen. Wenn man also pünktlich Bahn fahren möchte, solle man möglichst um 2 Uhr nachts fahren, so Döllmann. Alternativ böte sich auch der Morgen und frühe Vormittag an.

Auf Bahnvorhersage.de werden deshalb detailliert die Umsteigezeiten angezeigt. Durch das Einplanen der Extrazeit für einen Zugwechsel ist es für Reisende einfacher, ihre Verbindungen zu planen.

