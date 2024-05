Bei Excel abgekupfert: Dieses neue Feature in Google Sheets erleichtert euch die Arbeit

Wer häufig Google Sheets nutzt, wird das Problem womöglich kennen: Ihr wollt unsortierte Daten in eine Tabelle packen und durch verschiedene Filter anschaulich sortieren – allerdings nimmt das etwas Zeit in Anspruch. Dank eines neuen Features, das Google nun für Sheets angekündigt hat, wird euch ein Großteil dieser Arbeit abgenommen.

So nutzt ihr die neue Tabellenfunktion in Google Sheets

Künftig könnt ihr die Daten einfach markieren und über den Reiter Format die Option Zu Tabelle konvertieren auswählen. Google Sheets erstellt dann automatisch eine abgegrenzte Tabelle und passt die Formatierung für euch an. So müsst ihr Zellen nicht mehr händisch verändern, damit diese alle gleichmäßig aussehen und sich die Einträge auf einer Höhe befinden.

Die so erstellte Tabelle könnt ihr mit wenigen Klicks an eure Wünsche anpassen. Klickt beispielsweise einfach auf einen Spaltenkopf, unter dem ihr „Prioritäten“ geschrieben habt, um daraus eine Dropdown-Spalte zu machen. Schon könnt ihr die Prioritäten ganz einfach in jeder Zelle per Dropdown-Menü auswählen.

Wollt ihr die Daten gruppieren, könnt ihr auf das Tabellensymbol über den einzelnen Spalten klicken. Hier gibt euch Google Sheets die Wahl, nach welchen Parametern die Sortierung erfolgen soll. Wählt ihr etwa aus, welcher Person die Aufgabe zugewiesen ist, bekommt ihr eine Übersicht darüber, wer welche Tasks noch vor sich hat.

Die neue Funktion wird allmählich an alle Google-Sheets-Nutzer:innen ausgerollt. Womöglich bekommen deutsche Nutzer:innen das neue Feature erst in den kommenden Tagen. Wir konnten es bisher nicht live ausprobieren. Google geht allerdings in der Ankündigung davon aus, dass der Roll-out der neuen Google-Sheets-Funktion spätestens Ende Mai abgeschlossen sein soll.

Warum die Funktion keine bahnbrechende Neuerung ist

Zwar bringt das Feature neuen Wind in Google Sheets, doch war die Implementierung eigentlich längst überfällig. Konkurrent Microsoft bietet in Excel bereits seit Jahren formatierte Tabellen. Immerhin gibt Google dem Ganzen noch seinen eigenen Mehrwert.

Denn ihr könnt euch auch vorgefertigte Tabellen generieren lassen, wenn ihr keine Daten habt. Dafür wählt ihr einfach eins der Presets aus, die Google für Projektmanagement, Inventarlisten und Eventplanung bietet. Diese könnt ihr dann nicht nur mit den nötigen Daten befüllen, sondern auch komplett nach euren Wünschen weiter anpassen.

