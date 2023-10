„Bin arbeitslos, bitte abonnieren“: Berühmter Games-Entwickler ist jetzt Youtuber

Hideki Kamiya ist seit heute arbeitslos. Der japanische Game-Designer hatte es schon Ende September bei X (früher Twitter) angekündigt. Als ersten Schritt ins neue Leben startete der Mann hinter Reihen wie Devil May Cry und Bayonetta einen eigenen Youtube-Kanal.

„Warum hat er gekündigt? Was sind seine Pläne?“

„Fragt Kamiya! – Warum hat er gekündigt? Was sind seine Pläne?“ lautet der Titel des ersten und bisher einzigen Videos auf dem Kanal. In dem Clip sehen wir Hideki Kamiya aus dem Gebäude von Platinum Games spazieren. In den Händen trägt er den obligatorischen Karton, mit dem gekündigte oder entlassene Mitarbeiter:innen oft ihre Schreibtische aufräumen.

„Ich bin fertig“, sagt der Spieleentwickler bestens gelaunt in die Kamera. „Ich bin gegangen. Ich habe es satt. Ich bin sowas von durch“, sagt er und resümiert: „Ich bin arbeitslos. Bitte abonniert meinen Kanal“. Dieser Bitte sind 10 Stunden nach dem Hochladen des Videos schon über 5000 Personen nachgekommen.

Keine Trennung im gegenseitigen Einverständnis?

Der Frage, die Hideki Kamiya im Videotitel stellt, weicht er aus. Er lässt aber durchblicken, dass er nicht im Frieden Platinum Games verlassen hat. Er wiederholt nur das, was er schon in seinem Statement bei X geschrieben hatte. „Dies geschah nach reiflicher Überlegung und auf der Grundlage meiner eigenen Überzeugungen“, schrieb er im September. „Es war keineswegs eine leichte Entscheidung“.

In Rente gehen will Hideki Kamiya nicht, das betont er mehrfach. Er will weiter Spiele entwickeln. Das Problem dabei: Er darf ein Jahr nicht mehr in der Spieleindustrie arbeiten. Warum das so ist, sagt er nicht direkt, man kann aber vertragliche Gründe annehmen. Er arbeite aber sowieso lieber alleine. Jetzt will er erstmals nach Hause und in Ruhe kochen, wie er lachend verrät.

Kochshow oder Let’s Play?

Was der Neu-Youtuber auf der Videoplattform in der nächsten Zeit vorhat, weiß er selbst noch nicht. Er bittet seine Follower:innen um Anregungen. Ein User schlägt passend zu Kamiyas kulinarischen Plänen eine Kochshow vor. Außerdem wünscht er sich vom 52-Jährigen Tipps für Retro-Games. Ein anderer Follower kann sich einen Let’s Play-Kanal vorstellen – was er als Upgrade vom Game-Designer beschreibt.

Hideki Kayemi begann seine Karriere 1994 bei Capcom. Dort arbeitete er zunächst als Systemplaner für den ersten Teil von Resident Evil. Bei Resident Evil 2 war er im Jahr 1998 schon Director. 2001 lieferte er die Story zu Devil May Cry. Von 2004 bis 2006 arbeitete Kayemi beim Capcom-Ableger Clover Studio. Danach gründete er gemeinsam mit weiteren ehemaligen Capcom-Mitarbeitern Platinum Games. Dort zeichnete er unter anderem für Bayonetta verantwortlich.

