Bluesky wird von deutschsprachigen Bots unterwandert: Welche Probleme sie verursachen können

Die X-Alternative Bluesky ist in den vergangenen Monaten immer beliebter geworden. Zuletzt näherte sich die Plattform rund 25 Millionen User:innen. Allerdings sollen sich unter diesen Nutzer:innen auch einige Fake-Accounts und Bots befinden. Das geht aus einer Analyse von Wissenschaftler Lion Cassens hervor (via Mimikama).

Deutsche Fake-Accounts auf Bluesky

Auf Bluesky schreibt der Datenwissenschaftler, dass sich derzeit viele Fake-Accounts auf der Plattform tummeln, die vorgeben, deutsche Nutzer:innen zu sein. Tatsächlich werden sie aber offenbar von Bots gesteuert, die Posts und Kommentare per KI generieren. Seine Annahmen unterstützt Cassens durch Kommentare, die unter einem Beitrag von Zeit.de zu finden sind. Dort schreiben User:innen mit Namen generischen Namen Posts wie „Eine starke Aussage, die sowohl Aufmerksamkeit erregt als auch Challengen bringt. Diskurs ist wichtig!“

All diese „Personen“ haben generische Profile ohne echte Bilder von den vermeintlichen Menschen dahinter. Zudem geben sie alle nach demselben Schema recht ähnliche Hobbys in ihrer Biografie an – dazu zählen etwa Beschreibungen wie „Outdoor-Fan, Gamer, Technik-Nerd, Immer bereit für neue Herausforderungen!“. Die Profilbanner und Profilbilder passen dabei immer zu der als ersten genannten Aktivität und zeigen etwa KI-generierte Bilder von Wäldern oder Wellen.

Wie einige Bluesky-Nutzer:innen unter dem Post zudem festgehalten haben, stammen alle Accounts von einem Datenserver namens „Vanillysky“. Über diese Datenserver können Nutzer:innen ihre Daten selbst hosten. Dadurch müssen sie keine Daten mehr mit Bluesky teilen – und können etwa auf das Hinterlegen einer E-Mail-Adresse verzichten. Auch eine Sperrung durch Bluesky kann so nicht mehr direkt über die Plattform erfolgen.

Was machen die Fake-Accounts auf Bluesky?

Wie schon erwähnt, posten die Fake-Accounts derzeit noch harmlose Kommentare und Beiträge auf Bluesky. Das könnte sich laut Mimikama aber bald ändern. Andre Wolf, Experte für digitale Medien und Desinformation, vermutet, dass sich die Bots aktuell noch bedeckt halten, um Reichweite aufzubauen und Follower zu sammeln. Diese wollen sie mit ihren vermeintlich rationalen Kommentaren überzeugen, ihnen zu folgen.

Doch später könnten die Verantwortlichen hinter den Fake-Accounts den Ton der Bots ändern und ihre eigentliche Aufgabe starten. Das könnte etwa die Meinungsbildung zur bevorstehenden Wahl in Deutschland sein. Laut Wolf und Mimikama könnte das Netzwerk aus Bots auf Bluesky aber nahezu jeden Zweck erfüllen. Die Verantwortlichen könnten die Maschinerie zur Meinungsbildung im Grunde allen Parteien, Einzelpersonen oder Unternehmen anbieten.

