Brand Safety: Diese Gefahren birgt die KI-Content-Schwemme

Ob auf LinkedIn, Facebook oder in unzähligen Blogs: ChatGPT sorgt dafür, dass im Internet massenhaft neue Inhalte entstehen. Mit KI-Unterstützung können Nutzer:innen ohne großen Aufwand mehr Content zu noch mehr Themen generieren – und das in kürzerer Zeit. Zu diesem sogenannten User-Generated-Content haben Marketer seit jeher ein ambivalentes Verhältnis. Einerseits sind die möglichen Reichweiten enorm, andererseits ist es im Zeitalter voll automatisierter Werbeschaltungen nicht immer transparent, auf welchen Seiten und in welchen Inhalten die eigenen Werbeanzeigen erscheinen.