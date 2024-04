Dieses alte C64-Spiel bekommt überraschend eine Fortsetzung – Nach 36 Jahren

Viele werden sich womöglich gar nicht mehr an Beyond the Ice Palace erinnern. Das Metroidvania erschien 1988 für den C64 und wandelte auf den Spuren von anderen Größen der Action-Plattformer. Damals erzielte das Spiel Wertungen im Bereich von 60 bis 80 Prozent.

Nach 36 Jahren meldet sich Beyond the Ice Palace mit einer Fortsetzung zurück. Beyond the Ice Palace 2 zeigt sich in einem ersten Trailer und soll noch 2024 für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S sowie PS4 und PS5 erscheinen.

Worum geht es in Beyond the Ice Palace 2?

Grundsätzlich bleibt sich die Reihe stilistisch treu. Ihr bekommt also auch in der Fortsetzung Pixel-Optik und Sidescrolling-Action geboten. Im Vergleich zum Erstling haben aber auf den ersten Blick die Optik und das Gameplay stark von der Neuauflage profitiert.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines verfluchten Königs, der so lange festgehalten wurde, bis er gestorben ist. Doch nun steht er von den Toten auf und kämpft mit den Ketten, die ihn einst festgehalten haben. Auf dem Weg durch sein zerfallenes Königreich stellt ihr euch einer Reihe von fiesen Schergen und herausfordernden Bossen, um den Thron wieder an euch zu reißen.

Wie für Metroidvanias typisch bekommt ihr im Laufe der Reise neue Fertigkeiten, erkundet versteckte Bereiche und werdet dadurch immer stärker.

Einen genauen Termin für Beyond the Ice Palace 2 gibt es bisher nicht.

