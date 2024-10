ChatGPT spricht jetzt auch in der EU: So aktiviert ihr den Voice Mode

Eigentlich ist OpenAIs Advanced Voice Mode schon seit einigen Monaten verfügbar. Allerdings gab es bislang ein großes Aber. Denn kurz nach dem ersten Rollout wurde schnell klar, dass die EU zunächst leer ausgeht. Hierzulande konnte der gesprächigere und schnellere Sprachmodus des KI-Modells nur über ein VPN ausprobiert werden.

OpenAI zieht bei ChatGPT in der EU nach

Wie OpenAI auf X erklärt, hat das jetzt ein Ende. Der Advanced Voice Mode ist ab sofort in ChatGPT in der EU verfügbar. Um ihn nutzen zu können, müsst ihr einen Plus- oder Team-Account haben. In der kostenlosen Variante von ChatGPT wird es den neuen und verbesserten Sprachmodus weiterhin nicht geben.

Um eine Konversation mit ChatGPT zu starten, müsst ihr lediglich das Symbol neben dem Mikrofon unten rechts in der Eingabeleiste drücken. Ob ihr den richtigen Modus aktiviert habt, seht ihr daran, dass eine blaue Kugel in der Mitte der ChatGPT-App erscheint. Im Falle einer normalen Audioeingabe ohne den Advanced Voice Mode ist diese Kugel schwarz.

Über den Einstellungs-Button oben rechts könnt ihr unter anderem die Stimme von ChatGPT wechseln. Sollte ChatGPT eure Sprache nicht richtig erkennen, könnt ihr die bevorzugte Sprache auch in den Einstellungen der App ändern. Wechselt dazu zurück in das Startmenü von ChatGPT und wählt die beiden Linien oben links aus. Tippt auf euer Profilbild und wählt unter „Sprache“ die korrekte Einstellung aus.

Auch wenn euch die Gespräche mit der KI gefallen, gibt es Limits. OpenAI informiert euch nach einer Weile darüber, dass ihr nur noch 15 Minuten mit ChatGPTs Advanced Voice Mode habt. Sind diese aufgebraucht, müsst ihr auf den nächsten Tag warten. Zudem könnt ihr den Advanced Voice Mode nicht in CustomGPTs nutzen.

