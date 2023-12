China versenkt tonnenschweres Rechenzentrum mit Kapazität von 6 Millionen PCs im Meer

Vor der Küste von Sanya in der Provinz Hainan baut China derzeit das erste kommerzielle Unterwasser-Rechenzentrum der Welt. Das Ziel ist es, mit diesem avantgardistischen Projekt die Branche zu revolutionieren.

Mit dem Potential, Rechenleistung von etwa sechs Millionen herkömmlichen Computern zu erreichen, könnte das mehrere Tonnen schwere Projekt richtungsweisend sein.

Module verarbeiten alle 30 Sekunden 4 Millionen Bilder

Das Projekt ist das Ergebnis eines Unternehmens, an dem die China Offshore Oil Engineering Co., Ltd. (COOEC) und das private Rechenzentrumsunternehmen Highlander beteiligt sind.

Die Module des chinesischen Unterwasser-Rechenzentrums werden sorgfältig auf dem Meeresboden in einer Tiefe von etwa 35 Metern installiert. Dabei sind sie so konzipiert, dass sie 25 Jahre lang dauerhaft in Betrieb sein können und den rauen Unterwasserbedingungen standhalten sollen.

Also so die Theorie: Denn wie sich das Meereswasser und die Unterwasser-Ökosysteme letztendlich wirklich auf die Konstruktion auswirken werden, ist unbekannt. Wie China Daily berichtet, wiegt jedes wasserdichte Speichermodul – in denen die Computer-Hardware untergebracht ist – 1.300 Tonnen.

Diese Module können alle 30 Sekunden über vier Millionen hochauflösende Bilder verarbeiten.

Vorteile eines Unterwasser-Rechenzentrums

Einer der wichtigsten Vorteile dieses Rechenzentrums ist die Lage unter Wasser – so besteht die Möglichkeit das Meerwasser und seine kühlenden Eigenschaften zu nutzen. Im Vergleich zu seinen Pendants an Land kann die Anlage auf diese Weise schätzungsweise 122 Millionen Kilowattstunden Strom sparen.

Darüber hinaus können mit der Unterwasser-Anlage 68.000 Quadratmeter Land – eine Fläche von fast 13 Fußballfeldern – die für herkömmliche Rechenzentren genutzt worden wären, für andere Zwecke zum Einsatz kommen.

Anlage soll bis 2025 insgesamt 100 Module in Betrieb nehmen

Nach der Fertigstellung soll das Rechenzentrum Unternehmen wie China Telecom und das in Honkong ansässige KI-Unternehmen Sensetime bedienen.

Der ehrgeizige Plan sieht vor bis 2025 insgesamt 100 Module in Betrieb zu nehmen. Mit der Inbetriebnahme eines ersten Speichermoduls im April und dem kürzlich hinzugefügten zweiten Modul ist das Projekt weit fortgeschritten.

Neben Highlander hat auch Microsoft 2015 ein Unterwasser-Rechenzentrum vor der Pazifikküste getestet; ein weiteres stand von 2020 bis 2022 vor der Küste von Orkney, Schottland unter Beobachtung.

