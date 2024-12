Christmas.exe: Wie eine Promo-Aktion von Asus für Panik unter Windows-11-Usern sorgt

Das war nix: Eigentlich wollte Asus nur Weihnachtsgrüße verschicken. (Foto: Nor Gal / Shutterstock)

Stell dir vor, du fährst deinen PC hoch – und plötzlich ist das untere Drittel des Bildschirms schwarz, abgesehen von einem leuchtenden Weihnachtskranz in der rechten unteren Ecke. Den hast du da nicht platziert, was ist da los? Vielleicht stellst du dann noch fest, dass große Teile des Arbeitsspeichers von einem Programm namens christmas.exe in Beschlag genommen werden. Das klingt verdammt nach Malware, Virus, Trojaner, das klingt jedenfalls nicht gut.

Asus sorgt mit Weihnachtsgrüßen für Panik

Dieses oder ähnlich Szenarien haben zahlreiche PC-Nutzer:innen in den letzten Tagen erlebt – manchmal öffnete sich das Overlay mit dem Weihnachtskranz, während sie ein Spiel spielten, in manchen Fällen brachte es auch Apps zum Absturz. Nach dem ersten Schock fanden findige Betroffene schnell heraus: Entwarnung, statt Malware handelt es sich um denkbar schlecht gemachte Weihnachtsgrüße aus dem Hause Asus.

Der Hersteller liefert einige seiner Gaming-Geräte mit Armoury Crate aus, einer vorinstallierten App, über die Nutzer:innen ihr Equipment wie Grafikkarten, aber auch Beleuchtung und Benutzungsoberfläche steuern können. Und genau diese App hat Asus genutzt, um Weihnachtsgrüße um die Welt zu schicken.

Dabei hat sich das Unternehmen allerdings denkbar schlecht angestellt – nur wer den Task Manager öffnet, während das Banner angezeigt wird, kann erkennen, dass Asus dahintersteckt. Dass der Dateiname wie der eines klassischen Virus klingt, macht das Ganze nicht unbedingt besser.

Und so ist es kein Wunder, dass sich die Begeisterung der Nutzer:innen über diesen Marketing-Stunt in Grenzen hält. Auf X und Reddit häufen sich die Beschwerden – „wer in aller Welt dachte, das wäre eine gute Idee?“ fragen mehrere Betroffene und raten dazu, Armoury Crate gleich ganz zu deinstallieren.

Dann, so der Tenor, sei man auf der sicheren Seite – auch für den Fall, dass Asus zum neuen Jahr noch einmal eine ähnliche Überraschung geplant hat.

