Neues Game: Teste deine Fähigkeiten als Content-Moderator

Kriminelle Aktivitäten, Gewalt, Hassnachrichten, Cyber-Mobbing, Terrorismus, Tierquälerei, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch – mit Inhalten aus all diesen Bereichen müssen sich Content-Moderatoren auseinandersetzen, wenn sie entscheiden, was für Nutzer unangemessene Inhalte sind und was bedenkenlos veröffentlicht werden kann.

Content-Moderatoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Sichtung und Bewertung von nutzergenerierten Inhalten auf verschiedenen Onlineplattformen. Ihre Aufgabe besteht darin, Inhalte zu überprüfen, die entweder von Nutzern gemeldet oder anderweitig entdeckt wurden. Dabei beurteilen sie, ob diese Inhalte gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen oder sogar gesetzeswidrig sind.

Nur richtige Entscheidungen sind gute Entscheidungen

„Moderator Mayhem“ ist ein neues mobiles Web-Spiel, das Menschen einlädt, die Herausforderungen der Durchsetzung von Social-Media-Regeln zu entdecken. Hier könnt ihr einmal im Leben Content-Moderator spielen. Das Spiel bietet eine unterhaltsame Möglichkeit, seine eigenen Fähigkeiten im Umfeld eines Content-Moderators zu testen und herauszufinden, ob diese anspruchsvolle Tätigkeit etwas für einen wäre.

Entwickelt von der Startup-Interessensgruppe Engine und den Policy-Gaming-Shops Copia Gaming und Leveraged Play simuliert „Moderator Mayhem“ die Rolle eines Content-Moderators auf einer fiktiven Website namens TrustHive. Als Moderator ist es die Aufgabe des Spielers, Berichte über mögliche Richtlinienverstöße zu prüfen und entsprechende Inhalte zu genehmigen oder zu entfernen. Das Game stellt die Spieler vor verschiedene Herausforderungen, bei denen sie schnell Entscheidungen treffen müssen.

Während einige Entscheidungen offensichtlich sind, erfordern andere eine genauere Betrachtung. Dabei wird sichtbar, wie schwierig es sein kann, klare Regeln für bestimmte Fälle festzulegen, denn manchmal sind die Richtlinien nicht eindeutig und erfordern eine gewisse Interpretation.

Das Spiel betont auch den Zeitdruck, dem Content-Moderatoren ausgesetzt sind. In höheren Levels des Spiels stapeln sich die Berichte immer weiter, während die Zeit abläuft.

