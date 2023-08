Ein Copilot für jedes SaaS-Produkt: KI-Open-Source-Projekt macht es möglich

Shopify hat mit dem eigenen Assistenten Sidekick einen Trend verstärkt, der schon seit längerem latent zu beobachten ist: Anstatt sich durch die Benutzeroberfläche einer Software wühlen zu müssen, werden immer öfter Assistentenlösungen gewählt.

Nützlich: Assistenten unterstützen bei der Verwendung einer SaaS

Die erlauben mindestens die schriftliche Eingabe einer frei formulierten Frage und versuchen dann, eine möglichst sinnvolle Antwort zu geben. Das können Fragen zur Bedienung sein, bei Shopify etwa können aber auch Fragen gestellt werden, die sich auf den eigenen Account beziehen, beispielsweise „Wieso ist mein Umsatz im letzten Monat gesunken?“. Bei Microsoft wird gar an einem Windows-Copiloten gearbeitet.

Mit dem Open Copilot des Entwicklerteams Open Chat soll es nun möglich sein, einen KI-Chatbot in jede Web-App oder App zu bekommen. Dazu braucht es nicht viel und kosten tut es gleich gar nichts. Kein Wunder, dass der Open Copilot sich einiger Aufmerksamkeit auf Hacker News erfreut.

So funktioniert der Open Copilot

Unter Verwendung der Swagger OpenAPI 3.0 ist Open Copilot in drei Schritten eingerichtet. Dem Tool muss ein JSON-File mit der API-Definition der zu unterstützenden Website nebst aller Endpunkte übergeben werden. Künftig soll es per UI möglich sein, weitere Endpunkte nachzudefinieren.

Dann schaut sich Open Copilot das übermittelte Schema an und übermittelt die API-Endpunkte an ein KI-Sprachmodell (LLM). Schlussendlich müsst ihr nur noch ein Script mit dem Aufruf des Kopiloten in eure Website einbinden.

Ausprobieren könnt ihr das Tool mit Musterdaten unter http://opencopilot.so/.

