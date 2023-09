Quizheads aufgepasst: Zeig uns dein Wissen beim großen t3n-Magazin-Quiz

Wir feiern die neue t3n 73! Warum? Weil wir mächtig stolz auf unsere neueste Ausgabe sind. Vier verschiedene Cover, ein cooles Thema und eine Menge Wissen. Unter dem Titel „Future Jobs: Wie wir in Zukunft arbeiten“ blicken wir eindeutig positiv in die Zukunft: Statt den Jobs nachzutrauern, die womöglich verloren gehen, schauen wir uns lieber die Berufe an, die bereits im Entstehen sind oder die es bald so geben könnte. Doch dabei bleibt es nicht, denn die t3n 73 strotzt nur so vor aktuellen Themen, die uns als Digital Pioneers um-, aber auch enorm antreiben.

Zur Feier des Tages möchten wir mit dir groß feiern und rufen exklusiv für t3n-Fans das große t3n-Magazin-Quiz aus – und damit deine Chance auf richtig coole Gewinne! Stelle dein Wissen zur neuen Ausgabe unter Beweis und zeige, dass du in die Tiefen des t3n Magazins eingetaucht bist und einiges auf dem Kasten hast. Lieber mal in den Kalender eintragen: Vom 11.09.2023 bis zum 24.09.2023 kannst du dein Wissen unter Beweis stellen. Auf was du dich freuen kannst, wenn du alle Fragen richtig beantwortest? Auf jede Menge smarte Tech-Gadgets und ein buntes Potpourri an weiteren Goodies.

10 Bilder ansehen t3n-Magazin-Quiz: Das gibt's zu gewinnen! Quelle: Apple

Gewinne, Gewinne, Gewinne



Als Digital Pioneer ist eine gute Erreichbarkeit und ein übersichtlicher Blick auf deine Termine das A und O. Da kommt die Apple Watch Series 8 wie gerufen. Und wir verlosen direkt zwei davon. Du möchtest eher etwas auf die Ohren? Der Real Blue Pro von Teufel ist ein richtiger Alleskönner, was guten Sound angeht. Du stehst eher auf In-Ear-Kopfhörer? We got you! Die Airy TWS von Teufel sehen nicht nur verdammt gut aus, sondern liefern dir einwandfreie Klänge, egal, ob unterwegs, beim Sport oder im nächsten Call. Und apropos gut aussehen: Einer von zwei Loungesesseln des Modells Sissi von Westwing würde sich bei dir zu Hause doch eigentlich echt gut machen, oder? Ein smartes Quizhirn muss aber auch ordentlich gefüttert werden: Freue dich auf ein leckeres Koro-Überraschungspaket im Wert von 80 Euro – hiervon verlosen wir sogar drei.

Aber das soll’s noch nicht gewesen sein: Wir haben noch 5 Pioneers-Fokus-Bundles mit cooler Tasse, Buch und Fokusplaner für dich in petto. Noch nicht genug? Dann freue dich auf die Chance, 1 von 5 Jahres-Memberships für t3n Pro und satte 15 Jahresabos des t3n Magazins zu gewinnen. Außerdem verlosen wir zehn Pioneers-Packages, die mit stylischem T-Shirt und Jutebeutel bei dir ankommen.

Rund um das neue t3n-Magazin

Du hast schon durch die neue t3n-Ausgabe geschmökert? Top! Denn so hast du die ideale Grundlage, um alle Fragen rund um das neue Magazin ohne große Mühe zu beantworten.



Du bist noch nicht ganz ready für das Quiz? Auch kein Problem. Denn wenn du noch kein:e Abonnent:in bist, kannst du dir ganz easy das Einzelheft – für kurze Zeit inklusive digitaler Ausgabe – kaufen oder holst dir direkt das Abo und staubst dabei zusätzlich noch eine nice Prämie ab. So kannst du deine Magazine jederzeit digital lesen und erhältst die neuesten Ausgaben zukünftig sogar eine Woche vor Handelsstart.



Chance nutzen und am Quiz teilnehmen



Die Gewinner:innen werden nach Beendigung des Gewinnspiels von uns benachrichtigt. Du hast Fragen? Schau hier nach oder schreib uns an support@t3n.de.

Jetzt mitquizzen & gewinnen!