Deadlock lässt aktuell nur Spieler:innen per Invite zu. So bekommt ihr auch einen. (Quelle: Valve)

Deadlock ist derzeit in aller Munde. Der neue Hero-Shooter von Valve hat zwar schon eine lückenhafte Steam-Seite, aber trotzdem steht dort weiterhin: bevorstehende Ankündigung. Trotzdem können schon Hunderttausende Gamer:innen Deadlock über Steam in einer frühen Alphaversion zocken. Valve bietet den Zugang aber nicht einfach jedem an. Ihr müsst jemanden kennen, der Zugang hat.

Zugang zu Deadlock: Gefunden auf Reddit.com

In meinem Fall ist es so, dass ich keinerlei Freund:innen habe, die schon Deadlock spielen. Generell ist meine Kontaktliste bei Steam recht dünn besiedelt, da viele Bekannte das Zocken im Laufe der Jahre aufgegeben haben oder sich nur noch auf wenige ausgewählte Titel beschränken. Die Chancen, dass noch jemand einen Invite bekommt, den ich kenne, standen also eher gering.

Mir hat es aber trotzdem in den Fingern gejuckt und ich wollte endlich wissen, ob der Hype um Deadlock gerechtfertigt ist. Also wie bekomme ich – und damit auch ihr – einen Zugang, ohne Deadlock-Spieler:innen zu kennen? Die Antwort liegt auf Reddit. Denn dort findet sich ein Megathread, der Invites zu Deadlock herausgibt. Im Grunde laden hier Nutzer:innen, die Deadlock schon zocken dürfen, andere Reddit-User:innen ein. Und so geht ihr vor, um davon Teil zu sein:

Öffnet Steam und anschließend eure Kontakte. Klickt auf „Freude hinzufügen“. Dort findet ihr euren persönlichen Freundescode. Diesen könnt ihr Freund:innen geben, statt euren Nicknamen durchzugeben. Da alle Steam-User:innen einen spezifischen Code haben, könnt ihr sie so schneller finden. Kopiert den Code. Loggt euch auf Reddit ein oder erstellt euch einen neuen Account. Surft zum Megathread und fügt dort einen Kommentar hinzu. Kopiert euren Code in den Kommentar und schreibt noch etwas hinzu wie „Thx for invite“. So stellt ihr sicher, dass ihr nicht ignoriert werdet, weil ihr nur euren Code ohne Bitte und Danke in den Thread werft.

Die Warterei auf Steam

Anschließend heißt es, Geduld haben. Schließlich muss sich ein Reddit-User oder eine Userin finden, die euren Kommentar sieht und euch dann auf Steam als Freund:in hinzufügt. In meinem Fall (an einem Sonntagnachmittag) hat das circa drei Stunden gedauert. Je nach Tag und Uhrzeit könnt ihr schneller oder langsamer eine Antwort bekommen.

Haltet in dieser Zeit unbedingt Steam offen. Wenn ihr das nicht am PC machen könnt, ladet euch die Steam-App aufs Smartphone. Denn sobald sich jemand findet, der Invites für Deadlock abarbeitet, bekommt ihr eine Freundeseinladung zugeschickt. Ich habe meine sofort angenommen und wenige Sekunden später von meinem Wohltäter die Nachricht bekommen: „Eingeladen“.

Das war im ersten Moment etwas irritierend. Denn tatsächlich hatte ich immer noch keinen Zugriff, obwohl der Steam-User seine Einladung abgeschickt hatte. Das liegt daran, dass Valve die Zugänge dennoch etwas limitiert. Manche User:innen berichten, dass sie vor Tagen jemand eingeladen hätte, aber bislang nicht zocken dürfen. Ich hatte hier wohl wieder deutlich mehr Glück.

Denn nach einer weiteren Stunde habe ich eine Mail von Steam erhalten: „Sie wurden zum Test von Deadlock eingeladen“. Anschließend musste ich diese Einladung nur noch bestätigen, während ich in meinem Steam-Account eingeloggt war. Alles in allem habe ich nur wenige Minuten damit verbracht, aktiv am Deadlock-Zugang zu arbeiten und die restlichen Stunden nur immer mal auf Steam geschaut.

Warum ihr trotzdem vorsichtig sein solltet

Auch wenn ich relativ einfach einen Zugang zu Deadlock bekommen habe, kann es in anderen Fällen zu Problemen kommen. Denn einige Betrüger:innen nutzen das Interesse an Valves Shooter aus, um Gamer:innen in die Falle zu locken. So berichten mehrere Nutzer:innen in den Diskussionsforen zu Deadlock, dass es immer wieder Scam-Angebote gibt.

Die Betrüger:innen locken dann damit, dass sie schon Tausende Gamer:innen zu Deadlock eingeladen hätten. Sobald die Nutzer:innen als Kontakt bei Steam hinzugefügt werden, schicken sie euch einen Link, über den ihr euch angeblich den Deadlock-Invite abholen könnt. Klickt niemals auf diese Links. Denn der Einladungsprozess von Deadlock kommt ganz ohne Kommunikation zwischen den Steam-Nutzer:innen aus.

Spieler:innen von Deadlock können direkt im Spiel euren Namen auswählen und euch einladen. Und wie schon erwähnt, bekommt ihr dann eine offizielle Mail von Steam mit der Einladung. Die Links führen euch meist zu Phishing-Seiten, die euren Login abgreifen wollen. Oder die Betrüger:innen führen Scams mit eurem Steam-Inventar durch und zocken eure gesammelten Gegenstände ab.

Warum Valve den Zugang zu Deadlock beschränkt

Vorerst macht Valve wohl keine Anstalten, Deadlock einer größeren Spielerschaft über einen einfacheren Weg zu öffnen. Und das, obwohl theoretisch alle Zugang bekommen können. Warum dann den Zugang überhaupt beschränken? Zumal diese Vorgehensweise auch Betrüger:innen auf den Plan ruft. Einen offiziellen Grund nennt Valve bislang nur indirekt. Denn auf der Steam-Seite von Deadlock steht: „Deadlock befindet sich im frühen Entwicklungsstadium und beinhaltet viele temporäre Grafiken und experimentelles Gameplay.“

Damit will Valve also verhindern, dass sich schon jetzt Spieler:innen einen „finalen“ Eindruck von Deadlock machen, obwohl es noch gar nicht fertig ist. Aber spätestens nach dem enormen Hype dürfte sich auch Valve sicher sein, dass nur wenige Nutzer:innen schlecht über Deadlock reden werden, weil ein paar Grafiken fehlen.

Der eingeschränkte Zugriff dürfte also noch einen anderen Grund haben. Und dieser befeuert auch den Hype rund um das Spiel. Deadlock lässt sich nicht so einfach herunterladen, es wird von Valve noch „geheim gehalten“ und man muss jemanden kennen, der schon Zugriff hat. All das führt dazu, dass der Hype und die Vorfreude rund um Deadlock immer weiter ansteigen – und Valve spätestens beim Release mit einer enormen Spielerschaft rechnen darf.

