Von diesen 4 Design-Games kannst du sogar was lernen

Wer an einem stressigen Arbeitstag einfach mal ein bisschen prokrastinieren will, surft bestimmt auch einfach ohne Ziel durchs Internet. Immer auf der Suche nach irgendetwas spannendem, um dann doch nach ein paar Minuten aufzugeben und sich wieder der eigentlichen Tätigkeit zu widmen. Das geht auch Designern so.

Für alle, die dieses sinnfreie Rumgesurfe satt haben, gibt es coole Design-Minispiele, mit denen super Zeit überbrückt werden kann, ohne den eigentlichen Job völlig zu vernachlässigen und in arbeitsfremde Gefilde abzutauchen. Aber Achtung, die Spiele haben Suchtpotenzial!

„It’s Centred That“

Das Spielprinzip von „It’s Centred That“ ist einfach: Es werden zehn verschiedene Formen präsentiert, und der Spieler muss entscheiden, ob die Punkte innerhalb dieser Formen tatsächlich in der Mitte positioniert sind. Das mag leichter klingen, als es tatsächlich ist, denn das Spiel erfordert ein geschultes Auge für Designästhetik und Präzision.

Der Spieler muss alle zehn Formen korrekt beurteilen, um das Spiel zu gewinnen. Das Game ist darauf ausgerichtet, Designern und Fachleuten für digitale Kunst dabei zu helfen, die Grundprinzipien des Designs zu verstehen, häufige Fehler zu vermeiden, aber auch ihre Fähigkeiten im Erkennen von Designfehlern zu verbessern.

„Shape Type“

Auch Buchstaben spielen im Design eine wichtige Rolle. Warum also nicht ein Minispiel um sie herum stricken? „Shape Type“ ist ein Lernspiel, das darauf abzielt, die Fähigkeiten beim Vervollständigen von Buchstabenformen zu verbessern.

Die Spieler werden herausgefordert, Buchstaben zu vervollständigen, indem sie die fehlenden Teile der Form richtig platzieren. Das Spiel bietet verschiedene Schwierigkeitsstufen, von einfachen bis hin zu komplexeren Buchstabenformen. Spieler können ihr Können kontinuierlich verbessern, indem sie Buchstaben in verschiedenen Schriftarten und Stilen vervollständigen.

„Hex Invaders“

Designer interagieren wahrscheinlich täglich mit Hexadezimalcodes. „Hex Invaders“ ist ein unterhaltsames Game, das darauf abzielt, Spielern das Konzept von Hex-Codes näherzubringen und die Konvertierung zwischen Farben und Codes zu meistern.

Das Ziel des Spiels ist einfach: Die Spieler müssen die Welt mit ihrem Wissen über Hex-Codes retten, indem sie die außerirdischen Eindringlinge zerstören, deren Farbe mit dem angezeigten Code übereinstimmt. Spieler lernen dabei nach und nach, Farben zu identifizieren, die Hexadezimalcodes wie #00ffff erzeugen könnten. Das Spiel erfordert gewisse Vorkenntnisse des RGB-Farbmodells, da Spieler wissen müssen, dass Rot und Grün beispielsweise Gelb ergeben.

„Can’t Unsee“

„Can’t Unsee“ ist ein Spiel, dessen Sinn darin besteht, die Liebe zum Detail und die Kreativität von Designern zu schärfen. Das Ziel des Spiels ist es, herauszufinden, welche Designelemente zwischen zwei nahezu identischen Objekten unterschiedlich sind.

„Can’t Unsee“ hilft den Spielern dabei, ihre Wahrnehmung von Mustern und Farben zu verbessern. Sie müssen subtile Unterschiede zwischen den Designs erkennen, um im Spiel voranzukommen. Die Fähigkeit, Farben und Muster präzise wahrzunehmen, ist im Designbereich äußerst nützlich.

